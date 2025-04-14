Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
192,10
Экономия при брони: -13,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
121,73
Экономия при брони: -8,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
196,20
Экономия при брони: -13,33 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
184,00
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
196,85
Экономия при брони: -12,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,30
Экономия при брони: -10,71 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
180,68
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
141,70
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
182,97
Экономия при брони: -10,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,54
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
185,99
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,91
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
199,86
Экономия при брони: -12,41 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
196,12
Экономия при брони: -13,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,47
Экономия при брони: -13,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,41
Экономия при брони: -8,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,56
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
193,30
Экономия при брони: -10,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
190,10
Экономия при брони: -14,30 грн