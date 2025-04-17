Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
111,17
Экономия при брони: -7,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,63
Экономия при брони: -11,31 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
165,05
Экономия при брони: -6,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
187,60
Экономия при брони: -8,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
195,16
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
109,95
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
189,74
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
184,36
Экономия при брони: -6,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
185,34
Экономия при брони: -7,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
63,05
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
199,25
Экономия при брони: -12,47 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma