Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
189,86
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
77,95
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
193,79
Экономия при брони: -11,11 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,74
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,25
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
182,79
Экономия при брони: -9,29 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
203,52
Экономия при брони: -12,88 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
182,50
Экономия при брони: -6,38 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
203,11
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
193,54
Экономия при брони: -9,47 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
192,31
Экономия при брони: -9,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
200,44
Экономия при брони: -10,75 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
198,95
Экономия при брони: -12,61 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
179,84
Экономия при брони: -8,24 грн