Киев
Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)

Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 45 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
189,86
Экономия при брони: -7,09 грн
182,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
77,95
Экономия при брони: -4,42 грн
73,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
170,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
193,79
Экономия при брони: -11,11 грн
182,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
172,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,74
Экономия при брони: -10,83 грн
177,91 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
179,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,25
Экономия при брони: -11,34 грн
182,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
182,79
Экономия при брони: -9,29 грн
173,50 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
203,52
Экономия при брони: -12,88 грн
190,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
193,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
182,50
Экономия при брони: -6,38 грн
176,12 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
200,30 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
203,11
Экономия при брони: -13,26 грн
189,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
193,54
Экономия при брони: -9,47 грн
184,07 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
192,31
Экономия при брони: -9,22 грн
183,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
200,44
Экономия при брони: -10,75 грн
189,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
185,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
198,95
Экономия при брони: -12,61 грн
186,34 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
179,84
Экономия при брони: -8,24 грн
171,60 грн
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