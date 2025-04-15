Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
163,86
Экономия при брони: -9,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
164,13
Экономия при брони: -8,91 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
183,80
Экономия при брони: -29,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
158,30
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
185,10
Экономия при брони: -30,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
159,68
Экономия при брони: -9,24 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
177,10
Экономия при брони: -22,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
145,89
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
158,05
Экономия при брони: -7,61 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
186,17
Экономия при брони: -11,85 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
142,82
Экономия при брони: -8,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma