Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
201,28
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,87
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
180,02
Экономия при брони: -10,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
165,91
Экономия при брони: -8,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
164,69
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
187,45
Экономия при брони: -8,35 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
163,35
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
162,19
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
120,68
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
212,85
Экономия при брони: -14,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
151,98
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,48
Экономия при брони: -8,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
163,33
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
196,69
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
153,64
Экономия при брони: -8,57 грн