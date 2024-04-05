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Активные вещества — “М”МЕТФОРМИН (METFORMINUM)

МЕТФОРМИН (METFORMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 77 препаратов
Глюкофаж XR таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, № 60; Acino
Глюкофаж XR Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, № 60 Acino
В 1147 аптеках
от 579,69 грн
Цены в аптеках
Сиофор® 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, № 30; Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
Сиофор® 1000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, № 30 Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
В 1141 аптеке
от 183,09 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, № 60; Acino
Глюкофаж® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, № 60 Acino
В 1134 аптеках
от 355,29 грн
Цены в аптеках
Диаформин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60; Фармак
Диаформин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60 Фармак
В 1128 аптеках
от 81,66 грн
Цены в аптеках
Сиофор® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 60; Menarini Group
Сиофор® 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 60 Menarini Group
В 1117 аптеках
от 211,27 грн
Цены в аптеках
Диаформин® таблетки, 850 мг, блистер, № 60; Фармак
Диаформин® Таблетки, 850 мг, блистер, № 60 Фармак
В 1091 аптеке
от 62,14 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 60; Acino
Глюкофаж® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 60 Acino
В 1084 аптеках
от 246,03 грн
Цены в аптеках
Диаформин® таблетки, 500 мг, блистер, № 60; Фармак
Диаформин® Таблетки, 500 мг, блистер, № 60 Фармак
В 1081 аптеке
от 32,60 грн
Цены в аптеках
Сиофор® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 60; Menarini Group
Сиофор® 850 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 60 Menarini Group
В 1025 аптеках
от 253,64 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж XR таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 60; Acino
Глюкофаж XR Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 60 Acino
В 1002 аптеках
от 369,73 грн
Цены в аптеках
Метафора® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Метафора® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 985 аптеках
от 58,35 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, № 90; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, № 90 Гледфарм Лтд
В 984 аптеках
от 115,40 грн
Цены в аптеках
Метформин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 120; Sandoz
Метформин Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 120 Sandoz
В 982 аптеках
от 78,48 грн
Цены в аптеках
Метформин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 120; Sandoz
Метформин Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 120 Sandoz
В 932 аптеках
от 122,23 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 60; Acino
Глюкофаж® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 60 Acino
В 926 аптеках
от 233,90 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж XR таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, № 30; Acino
Глюкофаж XR Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, № 30 Acino
В 905 аптеках
от 292,17 грн
Цены в аптеках
Диаформин® SR таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 60; Фармак
Диаформин® SR Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 60 Фармак
В 881 аптеке
от 256,33 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, № 30; Acino
Глюкофаж® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, № 30 Acino
В 800 аптеках
от 174,42 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 30; Acino
Глюкофаж® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 30 Acino
В 753 аптеках
от 112,23 грн
Цены в аптеках
Метафора® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Метафора® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 727 аптеках
от 26,51 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 30; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 30 Гледфарм Лтд
В 711 аптеке
от 20,40 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, № 30; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, № 30 Гледфарм Лтд
В 696 аптеках
от 38,64 грн
Цены в аптеках
Диаформин® SR таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 60; Фармак
Диаформин® SR Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 60 Фармак
В 687 аптеках
от 128,16 грн
Цены в аптеках
Диаформин® таблетки, 500 мг, блистер, № 30; Фармак
Диаформин® Таблетки, 500 мг, блистер, № 30 Фармак
В 678 аптеках
от 20,09 грн
Цены в аптеках
Метафора®-SR таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Метафора®-SR Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 660 аптеках
от 242,72 грн
Цены в аптеках
Метафора®-SR таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Метафора®-SR Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 659 аптеках
от 121,36 грн
Цены в аптеках
Метформин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Метформин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 50 Тева Украина
В 632 аптеках
от 41,40 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 100; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 100 Гледфарм Лтд
В 625 аптеках
от 47,32 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 60; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 60 Гледфарм Лтд
В 603 аптеках
от 30,10 грн
Цены в аптеках
Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 60; Киевмедпрепарат
Метформин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 60 Киевмедпрепарат
В 590 аптеках
от 30,87 грн
Цены в аптеках
Диаформин® таблетки, 850 мг, блистер, № 30; Фармак
Диаформин® Таблетки, 850 мг, блистер, № 30 Фармак
В 588 аптеках
от 29,70 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, № 30; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, № 30 Гледфарм Лтд
В 560 аптеках
от 24,82 грн
Цены в аптеках
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 120; Woerwag Pharma
Метфогамма® 850 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 120 Woerwag Pharma
В 510 аптеках
от 117,10 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, № 100; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, № 100 Гледфарм Лтд
В 507 аптеках
от 74,60 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, № 60; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 850 мг, № 60 Гледфарм Лтд
В 491 аптеке
от 44,12 грн
Цены в аптеках
Метфогамма® 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 120; Woerwag Pharma
Метфогамма® 1000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 120 Woerwag Pharma
В 484 аптеках
от 172,10 грн
Цены в аптеках
Метамин таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, № 60; Гледфарм Лтд
Метамин Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг, № 60 Гледфарм Лтд
В 476 аптеках
от 77,61 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 30; Acino
Глюкофаж® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 30 Acino
В 474 аптеках
от 102,68 грн
Цены в аптеках
Метамин® SR таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Метамин® SR Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 455 аптеках
от 79,88 грн
Цены в аптеках
Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; Киевмедпрепарат
Метформин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 Киевмедпрепарат
В 441 аптеке
от 26,02 грн
Цены в аптеках
Метформин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Sandoz
Метформин Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 432 аптеках
от 100,71 грн
Цены в аптеках
Метафора® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Метафора® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 430 аптеках
от 44,82 грн
Цены в аптеках
Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60; Киевмедпрепарат
Метформин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60 Киевмедпрепарат
В 423 аптеках
от 61,38 грн
Цены в аптеках
Сиофор XR 1000 таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 120; Menarini Group
Сиофор XR 1000 Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 120 Menarini Group
В 371 аптеке
от 587,43 грн
Цены в аптеках
Метафора® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Метафора® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 347 аптеках
от 15,47 грн
Цены в аптеках
Метформин Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30; Sandoz
Метформин Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30 Sandoz
В 346 аптеках
от 79,95 грн
Цены в аптеках
Метамин® SR таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 90; Гледфарм Лтд
Метамин® SR Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 90 Гледфарм Лтд
В 334 аптеках
от 232,41 грн
Цены в аптеках
Метформин-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Метформин-Санофи Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 320 аптеках
от 40,79 грн
Цены в аптеках
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 315 аптеках
от 63,62 грн
Цены в аптеках
Метафора® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Метафора® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 305 аптеках
от 14,15 грн
Цены в аптеках
Метформин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Метформин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 90 Тева Украина
В 293 аптеках
от 164,75 грн
Цены в аптеках
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 281 аптеке
от 24,19 грн
Цены в аптеках
Метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60; Артериум Лтд
Метформин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 60 Артериум Лтд
В 280 аптеках
от 56,30 грн
Цены в аптеках
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 250 аптеках
от 38,46 грн
Цены в аптеках
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 240 аптеках
от 21,72 грн
Цены в аптеках
Сиофор XR 500 таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 120; Menarini Group
Сиофор XR 500 Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 120 Menarini Group
В 220 аптеках
от 293,29 грн
Цены в аптеках
Метформин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Метформин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 210 аптеках
от 57,91 грн
Цены в аптеках
Глюкофаж XR таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 30; Acino
Глюкофаж XR Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 30 Acino
В 207 аптеках
от 191,49 грн
Цены в аптеках
Метафора® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Метафора® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 197 аптеках
от 30,72 грн
Цены в аптеках
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 193 аптеках
от 42,46 грн
Цены в аптеках
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 170 аптеках
от 31,44 грн
Цены в аптеках
Сиофор XR 1000 таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 60; Menarini Group
Сиофор XR 1000 Таблетки пролонгированного действия, 1000 мг, блистер, № 60 Menarini Group
В 167 аптеках
от 399,84 грн
Цены в аптеках
Метформин-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Метформин-Санофи Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 159 аптеках
от 16,50 грн
Цены в аптеках
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 90; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 90 Астрафарм
В 15 аптеках
от 105,00 грн
Цены в аптеках
Метфогамма® 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Woerwag Pharma
Метфогамма® 1000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Woerwag Pharma
В 1 аптеке
от 37,70 грн
Цены в аптеках
Метформин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Метформин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 51 аптеке других городов
от 40,32 грн
Цены в других городах
Метформин-Тева таблетки, 850 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Метформин-Тева Таблетки, 850 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 19 аптеках других городов
от 43,50 грн
Цены в других городах
Метформин-Санофи таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Метформин-Санофи Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 2 аптеках других городов
от 36,54 грн
Цены в других городах
Диаформин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Фармак
Диаформин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Фармак
В 1 аптеке других городов
от 50,72 грн
Цены в других городах
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 30; Woerwag Pharma
Метфогамма® 850 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 30 Woerwag Pharma
Нет в наличии
Метфогамма® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 30; Woerwag Pharma
Метфогамма® 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 30 Woerwag Pharma
Нет в наличии
Метфогамма® 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 120; Woerwag Pharma
Метфогамма® 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 120 Woerwag Pharma
Нет в наличии
Метформин-Тева таблетки, 500 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Метформин-Тева Таблетки, 500 мг, блистер, № 30 Тева Украина
Нет в наличии
Метамин® SR таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 28; Гледфарм Лтд
Метамин® SR Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, блистер, № 28 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Инсуфор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30; World Medicine
Инсуфор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 30 World Medicine
Нет в наличии
Метформин-Астрафарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 90; Астрафарм
Метформин-Астрафарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 90 Астрафарм
Нет в наличии
Метформин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 90; Тева Украина
Метформин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, блистер, № 90 Тева Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки, п/о, таблетки п/о пролонгированного действия.
МЕТФОРМИН (METFORMINUM)
CAS №: 657-24-9 C4H11N5
USPDDN, RTECS: 1,1-диметилбигуанид.
USPDDN, MeSH, RTECS: N,N-диметил-имидодикарбонимидовый диамид.
Форма выпуска: таблетки, таблетки, п/о, таблетки п/о пролонгированного действия.

противодиабетическое средство для перорального применения группы бигуанидов. Применяют при сахарном диабете, в том числе при сопутствующих нарушениях липидного обмена и ожирении.
Гипогликемизирующий эффект при применении метформина связан с замедлением всасывания глюкозы в пищеварительном тракте, потенцированием периферического действия эндо- или экзогенного инсулина вследствие повышения его связывания с инсулиновыми рецепторами, торможения синтеза глюкозы в печени, а также усиления анаэробного гликолиза в периферических тканях.
Метформин, снижая секрецию эндогенного инсулина, уменьшает гиперинсулинемию при ожирении. Снижает концентрацию ХС и ТГ в плазме крови, повышает концентрацию свободных жирных кислот и глицерина (усиление липолиза). Увеличивает образование лактатов, но в меньшей степени, чем другие производные бигуанидов. Усиливает процесс фибринолиза и тормозит агрегацию тромбоцитов.
В тонком кишечнике абсорбируется около 60% метформина. Не метаболизируется в печени, не связывается с белками плазмы крови и быстро проникает в различные органы, достигая Cmax в эпителии кишечника. Выводится с мочой в неизмененном виде. Cmax в крови и максимальное гипогликемизирующее действие отмечается через 2–4 ч после его приема. Период полураспада — 2,2–3,1 ч. В отличие от фенформина метформин не вызывает повышения АД и развития тахикардии.

сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый) при неэффективности диетотерапии, особенно у больных с избыточной массой тела; как монотерапия или комбинированная терапия в сочетании с другими пероральными гипогликемизирующими средствами или сочетанно с инсулином для лечения взрослых; как монотерапия или комбинированная терапия с инсулином для лечения детей в возрасте старше 10 лет; снижение осложнений диабета у взрослых пациентов с сахарным диабетом II типа и избыточной массой тела, которые применяли метформин как препарат первой линии при неэффективности диетотерапии.


Монотерапия или комбинированная терапия в сочетании с другими пероральными гипогликемизирующими средствами
Взрослые. Обычно начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина 2–3 раза в сутки во время или после приема пищи.
Через 10–15 дней проведенного лечения дозу необходимо корригировать согласно результатам измерений уровня глюкозы в плазме крови. Медленное повышение дозы способствует снижению побочных эффектов со стороны ЖКТ.
Максимальная рекомендованная доза составляет 3000 мг/сут, распределенная на 3 приема. В случае перехода на лечение метформином необходимо прекратить прием другого противодиабетического средства.
Комбинированная терапия с инсулином
Для достижения лучшего контроля уровня глюкозы в крови метформин и инсулин можно применять в виде комбинированной терапии. Обычно начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина 2–3 раза в сутки, в то время как дозу инсулина подбирают согласно результатам измерения уровня глюкозы в крови.
Монотерапия или комбинированная терапия с инсулином
Дети. Метформин применяют у детей в возрасте старше 10 лет. Обычно начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина 1 раз в сутки во время или после приема пищи. Через 10–15 дней проведенного лечения дозу необходимо корригировать согласно результатам определения уровня глюкозы в плазме крови.
Медленное повышение дозы способствует снижению побочных эффектов со стороны ЖКТ.
Максимальная рекомендованная доза составляет 2000 мг/сут, распределенная на 2–3 приема.
У пациентов пожилого возраста возможно ухудшение функции почек, поэтому дозу метформина необходимо подбирать на основе оценки функции почек, которую необходимо проводить регулярно.

повышенная чувствительность к метформину; диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома; нарушения функции почек (клиренс креатинина <60 мл/мин); острые состояния, протекающие с риском развития нарушений функции почек: дегидратация, тяжелые инфекционные заболевания, шок; острые и хронические заболевания, которые могут приводить к развитию гипоксии (сердечная или дыхательная недостаточность, острый инфаркт миокарда, шок); печеночная недостаточность, острая алкогольная интоксикация, алкоголизм.

диспептические явления (тошнота, метеоризм, диарея, металлический привкус во рту), проходящие самостоятельно в процессе дальнейшего лечения или при снижении дозы; возможно развитие лактатного ацидоза у пациентов группы риска.