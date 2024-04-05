МЕТФОРМИН (METFORMINUM)



Монотерапия или комбинированная терапия в сочетании с другими пероральными гипогликемизирующими средствами

Взрослые. Обычно начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина 2–3 раза в сутки во время или после приема пищи.

Через 10–15 дней проведенного лечения дозу необходимо корригировать согласно результатам измерений уровня глюкозы в плазме крови. Медленное повышение дозы способствует снижению побочных эффектов со стороны ЖКТ.

Максимальная рекомендованная доза составляет 3000 мг/сут, распределенная на 3 приема. В случае перехода на лечение метформином необходимо прекратить прием другого противодиабетического средства.

Комбинированная терапия с инсулином

Для достижения лучшего контроля уровня глюкозы в крови метформин и инсулин можно применять в виде комбинированной терапии. Обычно начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина 2–3 раза в сутки, в то время как дозу инсулина подбирают согласно результатам измерения уровня глюкозы в крови.

Монотерапия или комбинированная терапия с инсулином

Дети. Метформин применяют у детей в возрасте старше 10 лет. Обычно начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина 1 раз в сутки во время или после приема пищи. Через 10–15 дней проведенного лечения дозу необходимо корригировать согласно результатам определения уровня глюкозы в плазме крови.

Медленное повышение дозы способствует снижению побочных эффектов со стороны ЖКТ.

Максимальная рекомендованная доза составляет 2000 мг/сут, распределенная на 2–3 приема.

У пациентов пожилого возраста возможно ухудшение функции почек, поэтому дозу метформина необходимо подбирать на основе оценки функции почек, которую необходимо проводить регулярно.