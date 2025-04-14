Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
198,13
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
190,31
Экономия при брони: -9,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
195,08
Экономия при брони: -12,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
183,70
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
193,23
Экономия при брони: -9,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
195,80
Экономия при брони: -7,74 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
192,22
Экономия при брони: -13,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,22
Экономия при брони: -8,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
195,56
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
185,20
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
186,99
Экономия при брони: -6,41 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
182,20
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
180,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
202,44
Экономия при брони: -12,59 грн