Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 274 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
190,53
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
192,52
Экономия при брони: -8,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,69
Экономия при брони: -11,11 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
174,76
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,09
Экономия при брони: -7,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
147,97
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
178,40
Экономия при брони: -9,15 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,96
Экономия при брони: -8,07 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
170,27
Экономия при брони: -5,11 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
196,24
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
152,62
Экономия при брони: -10,35 грн