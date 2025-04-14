Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
184,41
Экономия при брони: -6,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,20
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,78
Экономия при брони: -11,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,76
Экономия при брони: -12,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,53
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
189,04
Экономия при брони: -12,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
190,04
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
200,25
Экономия при брони: -13,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
195,66
Экономия при брони: -9,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
186,76
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
173,07
Экономия при брони: -9,14 грн