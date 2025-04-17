Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
134,17
Экономия при брони: -6,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
203,07
Экономия при брони: -13,22 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
189,01
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
28,34
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,66
Экономия при брони: -9,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
195,58
Экономия при брони: -7,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
181,75
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
189,00
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,07
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
195,97
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
194,24
Экономия при брони: -13,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
174,69
Экономия при брони: -5,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
208,06
Экономия при брони: -13,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
208,27
Экономия при брони: -13,65 грн