Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
185,04
Экономия при брони: -0,04 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
200,79
Экономия при брони: -12,73 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,40
Экономия при брони: -20,25 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
191,41
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
201,84
Экономия при брони: -16,84 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
9.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 40-А
9.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
9.2 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
188,85
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
169,13
Экономия при брони: -8,45 грн
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Закрыто
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Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
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Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
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Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
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Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
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Новониколаевка, ул. Украинская, 33
56.1 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma
197,54
Экономия при брони: -13,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
58.0 км
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг №120
Woerwag Pharma