Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Супрастин раствор для инъекций инструкция по применению
Состав
Супрастин содержит хлоропирамин в виде гидрохлорида.
Хлоропирамина гидрохлорид - 20 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Хлоропирамин, хлорированный аналог трипеленамина (пирибензамина), является антигистаминным средством первого поколения, принадлежащего к группе этилендиаминов. Механизм действия лекарственного средства состоит в блокировании гистаминовых Н1-рецепторов. Препарат облегчает общие симптомы аллергических заболеваний, кроме противоаллергического, оказывает седативное, снотворное и противозудное действие.
Фармакокинетика. Хлоропирамин метаболизируется в печени. Выводится главным образом с мочой в виде метаболитов. У детей препарат может выводиться более быстро, чем у взрослых пациентов. При нарушении функции почек выведение действующего вещества может уменьшаться. При печеночной недостаточности замедляется метаболизм хлоропирамина, что требует коррекции дозы лекарственного средства.
Показания Супрастин раствор для инъекций
• аллергические заболевания — сезонный аллергический ринит; конъюнктивит; крапивница; контактный дерматит; алиментарная аллергия; аллергические реакции, вызванные лекарственными средствами; аллергия, вызванная укусом насекомых;
• как вспомогательная терапия при системных анафилактических реакциях и ангионевротическом отеке.
Применение Супрастин раствор для инъекций
раствор вводят в/м. При анафилактическом шоке или острых, тяжелых аллергических реакциях лечение рекомендуется начинать с в/в введения Супрастина, а затем переходить на в/м инъекции или пероральное применение таблеток. Продолжительность лечения определяет врач.
Взрослые. Суточная доза для взрослых составляет 1–2 мл (1–2 ампулы) в/м.
Дети.
Рекомендуемая начальная доза:
• дети в возрасте 1–12 месяцев: 1/4 ампулы (0,25 мл) в/м;
• дети в возрасте 1–6 лет: ½ ампулы (0,5 мл) в/м;
• дети 6–14 лет: ½–1 ампула (0,5–1 мл) в/м.
В этом случае следует применять инсулиновый шприц с иглой для в/м введения. Суточная доза не должна превышать 2 мг/кг массы тела. Пациенты пожилого возраста, истощенные больные С особой осторожностью назначать препарат этим группам пациентов, поскольку они более чувствительны к определенным побочным эффектам антигистаминов (головокружение, сонливость, снижение АД) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нарушение функции печени. Может потребоваться уменьшение дозы, поскольку при заболевании печени метаболизм действующего вещества уменьшается.
Нарушение функции почек. При нарушении функции почек необходимо снижение дозы, поскольку действующее вещество выводится преимущественно почками.
Дети. Супрастин можно применять детям в возрасте старше 1 мес. Противопоказано применять новорожденным и недоношенным детям.
Противопоказания
• повышенная чувствительность к любому компоненту лекарственного средства;
• острые приступы БА;
• закрытоугольная глаукома;
• язва желудка;
• острый инфаркт миокарда;
• аритмия;
• одновременный прием ингибиторов МАО;
• задержка мочи, гипертрофия предстательной железы;
• повышенная чувствительность к другим производным этилендиамина;
• период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, тахикардия, аритмия.
Со стороны крови: лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, другие патологические изменения крови.
Со стороны ЦНС: седативный эффект, повышенная утомляемость, головокружение (вертиго), атаксия, нервозность, дрожь, судороги, головные боли, эйфория, энцефалопатия, нечеткость зрения, сонливость, ухудшение психомоторных функций.
Со стороны органов зрения: повышение внутриглазного давления, глаукома.
Со стороны пищеварительного тракта: боль и дискомфорт в эпигастральном участке желудка, сухость во рту, тошнота, рвота, диарея, запор, анорексия, повышение и снижение аппетита, усиление симптомов гастроэзофагеального рефлюкса.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: дизурия, задержка мочи.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: светочувствительность, аллергические реакции.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: миопатия.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая гиперемию кожи, сыпь, зуд, крапивницу, ангионевротический отек.
Другие: изменения в месте ввода.
Особые указания
пациенты пожилого возраста, истощенные больные. С особой осторожностью назначать Супрастин этим группам пациентов, поскольку они более чувствительны к определенным побочным эффектам антигистаминов (головокружение, сонливость, снижение артериального давления). Из-за антихолинергических и седативных эффектов препарата следует соблюдать особую осторожность при применении препарата пациентам пожилого возраста, пациентам с нарушением функции печени, с сердечно-сосудистыми нарушениями. Если препарат применяется поздно вечером, могут усилиться симптомы гастроэзофагеального рефлюкса. При применении Супрастина в комбинации с ототоксическими средствами симптомы ототоксичности могут маскироваться. Алкоголь может усиливать успокаивающее воздействие антигистаминов на ЦНС. Длительное применение антигистаминов редко может привести к нарушениям со стороны системы кроветворения (лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия). Если в течение длительного применения препарата возникают нежелательные эффекты (лихорадка, ларингит, образование язв на слизистой ротовой полости, бледность, желтуха, гематомы, кровотечения), необходимо прекратить лечение и контролировать показатели крови.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нет никаких доклинических исследований. Адекватные и хорошо контролируемые клинические исследования с участием беременных не проводились, хотя были описаны случаи, когда у новорожденных, матери которых получали антигистаминные препараты в течение последних месяцев беременности, развивалась ретролентальная фиброплазия.
Поэтому применение лекарственного средства в период беременности или в период кормления грудью противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении лекарственного средства, особенно в начале лечения, может возникать сонливость и ухудшение психомоторных функций (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Таким образом, учитывая возможные побочные реакции со стороны нервной системы, управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами следует запретить в начале терапии в течение периода, установленного индивидуально в каждом конкретном случае. Позже степень ограничения или запрета должна быть определена врачом индивидуально.
Взаимодействия
ингибиторы МАО увеличивают и удлиняют антихолинергический эффект препарата. Следует соблюдать особую осторожность, назначая лекарственное средство одновременно с седативными средствами, с барбитуратами, снотворными, транквилизаторами, опиоидными анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, атропином, мускариновыми парасимпатолитиками, поскольку возможно взаимное влияние. Алкоголь увеличивает депрессивные эффекты препарата на центральную нервную систему, так что при лечении препаратом следует избегать употребления алкогольных напитков. При применении в сочетании с ототоксическими препаратами признаки ототоксичности могут быть замаскированы. Антигистаминные препараты способны ингибировать кожные реакции при тестировании на аллергию, поэтому прием таких лекарственных средств следует прекратить за несколько дней до запланированного теста на аллергию на коже.
Передозировка
симптомы. Преднамеренная или случайная передозировка антигистаминных препаратов может иметь летальное последствие, особенно у младенцев и детей. При передозировке Супрастина развиваются симптомы, подобные интоксикации атропином: галлюцинации, беспокойство, атаксия, нарушение координации движений, атетоз, судороги. У детей доминирует состояние возбуждения. Могут также наблюдаться сухость во рту, расширение зрачков, приливы, синусовая тахикардия, задержка мочи, лихорадка. У взрослых лихорадка и приливы наблюдаются не всегда; период возбуждения сопровождается судорогами и постиктальной депрессией. Кроме того, могут возникать кома и сердечно-легочный коллапс, что в течение 2–18 ч может привести к летальному исходу. Рекомендуется мониторинг сердечно-легочной функции.
Лечение симптоматическое. Антидот неизвестен.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °С.