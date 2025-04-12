пациенты пожилого возраста, истощенные больные. С особой осторожностью назначать Супрастин этим группам пациентов, поскольку они более чувствительны к определенным побочным эффектам антигистаминов (головокружение, сонливость, снижение артериального давления). Из-за антихолинергических и седативных эффектов препарата следует соблюдать особую осторожность при применении препарата пациентам пожилого возраста, пациентам с нарушением функции печени, с сердечно-сосудистыми нарушениями. Если препарат применяется поздно вечером, могут усилиться симптомы гастроэзофагеального рефлюкса. При применении Супрастина в комбинации с ототоксическими средствами симптомы ототоксичности могут маскироваться. Алкоголь может усиливать успокаивающее воздействие антигистаминов на ЦНС. Длительное применение антигистаминов редко может привести к нарушениям со стороны системы кроветворения (лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия). Если в течение длительного применения препарата возникают нежелательные эффекты (лихорадка, ларингит, образование язв на слизистой ротовой полости, бледность, желтуха, гематомы, кровотечения), необходимо прекратить лечение и контролировать показатели крови.

Применение в период беременности или кормления грудью. Нет никаких доклинических исследований. Адекватные и хорошо контролируемые клинические исследования с участием беременных не проводились, хотя были описаны случаи, когда у новорожденных, матери которых получали антигистаминные препараты в течение последних месяцев беременности, развивалась ретролентальная фиброплазия.

Поэтому применение лекарственного средства в период беременности или в период кормления грудью противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении лекарственного средства, особенно в начале лечения, может возникать сонливость и ухудшение психомоторных функций (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Таким образом, учитывая возможные побочные реакции со стороны нервной системы, управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами следует запретить в начале терапии в течение периода, установленного индивидуально в каждом конкретном случае. Позже степень ограничения или запрета должна быть определена врачом индивидуально.