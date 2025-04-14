Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 442 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,92
Экономия при брони: -18,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,77
Экономия при брони: -24,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,70
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,40
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,90
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis