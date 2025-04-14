Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 353 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,61
Экономия при брони: -16,12 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
73,62
Экономия при брони: -8,01 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,92
Экономия при брони: -9,25 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
184,69
Экономия при брони: -14,02 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
182,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
173,90 грн