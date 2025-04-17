Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
177,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
195,57
Экономия при брони: -34,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,50
Экономия при брони: -14,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,00
Экономия при брони: -13,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
182,10
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
188,96
Экономия при брони: -27,23 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
190,51
Экономия при брони: -29,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,70
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,85
Экономия при брони: -21,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
188,33
Экономия при брони: -23,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,70
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
190,73
Экономия при брони: -28,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
184,97
Экономия при брони: -22,94 грн