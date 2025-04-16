Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
190,37
Экономия при брони: -6,19 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,30
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
187,76
Экономия при брони: -26,88 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,80
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
187,89
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
190,80
Экономия при брони: -24,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
182,50
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,97
Экономия при брони: -27,88 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
187,91
Экономия при брони: -27,01 грн