Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,19
Экономия при брони: -14,66 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,30
Экономия при брони: -13,30 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,10
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
197,41
Экономия при брони: -23,41 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
181,22
Экономия при брони: -12,62 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,90
Экономия при брони: -18,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,60
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
177,50
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,70
Экономия при брони: -13,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,50
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,40
Экономия при брони: -14,40 грн