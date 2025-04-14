Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 284 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,83
Экономия при брони: -14,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,37
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,48
Экономия при брони: -21,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,40
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,40
Экономия при брони: -20,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
182,18
Экономия при брони: -18,24 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
191,17
Экономия при брони: -19,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
182,40
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,13
Экономия при брони: -19,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
187,80
Экономия при брони: -17,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
193,47
Экономия при брони: -24,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,54
Экономия при брони: -19,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
188,80
Экономия при брони: -22,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
148,35
Экономия при брони: -18,01 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis