Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
182,70
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
187,98
Экономия при брони: -26,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
170,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,20
Экономия при брони: -24,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
191,72
Экономия при брони: -30,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,10
Экономия при брони: -21,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
188,03
Экономия при брони: -26,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,60
Экономия при брони: -20,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,65
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,38
Экономия при брони: -21,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
182,10
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
189,21
Экономия при брони: -29,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
187,16
Экономия при брони: -25,47 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 15 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,10
Экономия при брони: -15,90 грн