Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 979 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
181,90
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,42
Экономия при брони: -28,34 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
203,32
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,45
Экономия при брони: -9,85 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
180,06
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
189,15
Экономия при брони: -24,18 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,80
Экономия при брони: -6,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis