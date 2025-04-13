Киев
Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)

Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 979 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
163,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
176,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
158,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
166,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
158,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
181,90
Экономия при брони: -9,80 грн
172,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,00
Экономия при брони: -12,90 грн
172,10 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,42
Экономия при брони: -28,34 грн
158,08 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
163,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
155,15 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
203,32
Экономия при брони: -30,90 грн
172,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,45
Экономия при брони: -9,85 грн
169,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
162,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
157,20 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
180,06
Экономия при брони: -12,40 грн
167,66 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
153,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
164,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
189,15
Экономия при брони: -24,18 грн
164,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,80
Экономия при брони: -6,70 грн
172,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
163,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное