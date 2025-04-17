Супрастин® раствор для инъекций (Suprastin® solution for injection)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,00
Экономия при брони: -17,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,85
Экономия при брони: -5,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
178,90
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
181,60
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
198,79
Экономия при брони: -39,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
179,40
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
184,34
Экономия при брони: -18,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
183,60
Экономия при брони: -15,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
184,79
Экономия при брони: -26,82 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
186,70
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
185,52
Экономия при брони: -27,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis
190,24
Экономия при брони: -29,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Супрастин® раствор для инъекций 20 мг ампула 1 мл №5
Egis