в/в медленно. Максимальная разовая доза — 0,25 мг, суточная — 1 мг. Препарат вводят в низких дозах по 0,1–0,15 мг с интервалом от 30 мин до 2 ч. При среднем темпе дигитализации в период насыщения обычно вводят по 0,25 мг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч. Продолжительность периода насыщения в среднем составляет 2 дня. Поддерживающая доза Строфантина-Г, как правило, не превышает 0,25 мг/сут.