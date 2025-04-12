Строфантин-Г (Strophantin-G)
Строфантин-Г инструкция по применению
Состав
Строфантин - 0,25 мг/мл
Фармакологические свойства
сердечный гликозид, обладает положительным инотропным эффектом, а также отрицательным хроно- и дромотропным эффектом.
При сердечной недостаточности увеличивает ударный и минутный объем сердца, улучшает опорожнение желудочков, что приводит к уменьшению размеров сердца и снижению потребности миокарда в кислороде.
Эффект препарата проявляется через 2–10 мин после достижения насыщения. Продолжительность действия Строфантина-Г составляет от 1 до 3 дней.
Показания Строфантин-Г
острая сердечно-сосудистая недостаточность, хроническая сердечная недостаточность III–IV стадии по NYHA, суправентрикулярная тахикардия, мерцательная аритмия.
Применение Строфантин-Г
в/в медленно. Максимальная разовая доза — 0,25 мг, суточная — 1 мг. Препарат вводят в низких дозах по 0,1–0,15 мг с интервалом от 30 мин до 2 ч. При среднем темпе дигитализации в период насыщения обычно вводят по 0,25 мг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч. Продолжительность периода насыщения в среднем составляет 2 дня. Поддерживающая доза Строфантина-Г, как правило, не превышает 0,25 мг/сут.
Противопоказания
гликозидная интоксикация, желудочковая тахикардия, AV-блокада II и III степени, выраженная брадикардия, гиперкальциемия, гипокалиемия, изолированный митральный стеноз, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, синдром каротидного синуса, аневризма грудного отдела аорты, WPW с-м, острый инфаркт миокарда.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции (редко). Прочие побочные эффекты Строфантина-Г в основном обусловлены его передозировкой или повышенной чувствительностью пациента к сердечным гликозидам.
Взаимодействия
одновременное применение Строфантина-Г с симпатомиметиками, метилксантинами, резерпином и трициклическими антидепрессантами повышает риск развития аритмии.
Концентрация Строфантина-Г в плазме крови повышается при одновременном назначении хинидина, амиодарона, каптоприла.
Диуретики, ГКС, инсулин, препараты кальция повышают риск развития гликозидной интоксикации.
Передозировка
симптомы передозировки Строфантина-Г (гликозидной интоксикации) разнообразны. Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмии, в том числе брадикардия, AV-блокада, желудочковая тахикардия или экстрасистолия, фибрилляция желудочков. Со стороны пищеварительного тракта: анорексия, тошнота, рвота, диарея. Со стороны ЦНС и органов чувств: головная боль, повышенная утомляемость, головокружение, редко — окрашивание окружающих предметов в зеленый и желтый цвет, мелькание мушек перед глазами, снижение остроты зрения, скотома, макро- и микропсия; очень редко — спутанность сознания, синкопальные состояния. При развитии гликозидной интоксикации препарат следует отменить; назначить больному препараты калия, парентеральное введение унитиола, симптоматическую терапию.
Условия хранения
в защищенном от света месте.