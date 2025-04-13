Строфантин-Г (Strophantin-G)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
20,20
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,72
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,78
Экономия при брони: -1,46 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
12,15
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,56
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
56,96
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
21,36
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,48
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье