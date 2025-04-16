Строфантин-Г (Strophantin-G)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,69
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,75
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
58,06
Экономия при брони: -3,33 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
57,11
Экономия при брони: -2,38 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
58,12
Экономия при брони: -3,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,50
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
54,98
Экономия при брони: -2,24 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,49
Экономия при брони: -2,69 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,58
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
55,45
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
43,89
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
18,66
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
33,94
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
56,36
Экономия при брони: -3,62 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
43,80
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье