Строфантин-Г (Strophantin-G)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
39,60
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Немиров, ул. Костельная, 99-Б
38.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Немиров, ул. Костельная, 99
38.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
44,61
Экономия при брони: -2,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 29
74.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
87.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Андрушевка, ул. Зазулинского, 10
94.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
100.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
12,78
Экономия при брони: -1,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,80
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Сквира, ул. Соборная, 13
100.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,77
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Сквира, ул. Соборная, 24
101.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 23 мин
Сквира, ул. Соборная, 29
101.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Виталюкс
Закрыто
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Сквира, ул. Киевская, 5-А
101.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье