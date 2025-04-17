Строфантин-Г (Strophantin-G)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
18,89
Экономия при брони: -1,23 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Всехсвятская, 18
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
38,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
22,32
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
55,90
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
44,27
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
55,04
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека копейка
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 120
66.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
55,34
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
38,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека оптовых цен
Борзна, ул. Независимости, 8
83.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Борзна, ул. Независимости, 1
83.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье