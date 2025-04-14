Строфантин-Г (Strophantin-G)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
18,34
Экономия при брони: -0,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,41
Экономия при брони: -2,09 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,65
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
10.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 32
9.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
20.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Конституции, 19
21.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
43,34
Экономия при брони: -1,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
26.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
51,45
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
26.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
14,68
Экономия при брони: -0,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
26.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
18,73
Экономия при брони: -1,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
27.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
27.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
28.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,87
Экономия при брони: -1,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 20
29.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
56,97
Экономия при брони: -4,97 грн