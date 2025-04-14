Строфантин-Г (Strophantin-G)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
28,21
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,75
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,68
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,07
Экономия при брони: -1,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
55,49
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 2-А
4.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,29
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
5.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,22
Экономия при брони: -1,90 грн