Строфантин-Г (Strophantin-G)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
46,97
Экономия при брони: -3,09 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,75
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,53
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,92
Экономия при брони: -1,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
56,77
Экономия при брони: -3,04 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Королева Академика, 114
11.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Палия Семена, 82
12.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,34
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,61
Экономия при брони: -1,29 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
14.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Полимед
Одесса, ул. Торговая, 37
2.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
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Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
20.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье