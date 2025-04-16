Строфантин-Г (Strophantin-G)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
43,79
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
36,90
Экономия при брони: -1,58 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
14,96
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
33,71
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
52,02
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
44,79
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
44,65
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
32,97
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,63
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
43,66
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
37,36
Экономия при брони: -2,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
30.6 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 26 мин
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,22
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,42
Экономия при брони: -1,62 грн
Мед-сервис
Покров, ул. Медицинская, 19-А/1
61.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Покров, ул. Центральная, 32/3
61.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
34,08
Экономия при брони: -3,68 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье