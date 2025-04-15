Строфантин-Г (Strophantin-G)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,66
Экономия при брони: -1,86 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,70
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
21,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,58
Экономия при брони: -1,78 грн
Подорожник
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,70
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,31
Экономия при брони: -2,51 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,08
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
42,03
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
41,62
Экономия при брони: -1,82 грн
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Подорожник
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
15.8 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
28,56
Экономия при брони: -1,96 грн
Подорожник
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
20,35
Экономия при брони: -1,35 грн
Бажаемо здоровья
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
42.1 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,80
Экономия при брони: -2,80 грн
Ощад аптека
Рудки, ул. Самборская, 4
43.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,80
Экономия при брони: -2,80 грн
Пульс
Рудки, ул. Самборская, 6
43.4 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Яворов, ул. Маковея, 41/2
46.9 км
Строфантин-Г раствор для инъекций 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
40,80
Экономия при брони: -2,80 грн