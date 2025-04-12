большинство пациентов с непереносимостью или повышенной чувствительностью к сульфасалазину могут принимать препарат Пентаса без риска возникновения подобных реакций.

Тем не менее, пациентам с аллергической реакцией на сульфасалазин рекомендуется осторожность (из-за риска аллергии на салицилаты). В случае возникновения острых симптомов непереносимости, в частности спазмов в животе, острой боли в животе, лихорадки, интенсивной головной боли и сыпи, лечение препаратом необходимо немедленно прекратить.

Пациентам с нарушением функции печени рекомендуется с осторожностью принимать препарат. Перед началом лечения и во время терапии препаратом следует контролировать параметры функции печени, такие как АлАТ или АсАТ, по усмотрению лечащего врача.

Препарат не рекомендован для применения у пациентов с нарушением функции почек. Функцию почек следует регулярно контролировать (например такие параметры, как уровень мочевины и креатинина в плазме крови, осадок в моче и метгемоглобин), особенно в начале лечения. Перед началом лечения и во время лечения препаратом следует проводить анализ мочи (с помощью тест-полосок) по усмотрению лечащего врача. У пациентов с отклонением параметров функции почек от нормы следует подозревать нефротоксичность, вызванную месалазином. Одновременное применение других средств с известным нефротоксическим действием должно обусловить повышение частоты контроля функции почек.

Пациенты с заболеваниями легких, в частности астмой, требуют очень тщательного контроля состояния здоровья во время лечения.

Очень редко поступали сообщения о сердечных реакциях гиперчувствительности (мио- и перикардит), вызванных месалазином. Очень редко отмечали тяжелые устойчивые патологические изменения клеточного состава крови. Перед началом лечения и во время терапии препаратом рекомендуется выполнять анализ крови с определением лейкоцитарной формулы на усмотрение лечащего врача. Одновременное лечение азатиоприном, 6-меркаптопурином или тиогуанином может повысить риск возникновения устойчивых патологических изменений клеточного состава крови. В случае подозрения или выявления данных в подтверждение этих нежелательных реакций лечение следует прекратить.

Анализы крови и мочи рекомендуется проводить через 14 дней после начала лечения и в дальнейшем — 2—3 раза с интервалом 4 нед. Если результаты исследований в пределах нормы, следующие анализы следует проводить каждые 3 мес. В случае появления дополнительных симптомов эти анализы требуется выполнить немедленно.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Известно, что месалазин проникает через плацентарный барьер, и его концентрация в плазме пуповинной крови ниже концентрации в плазме крови матери. Метаболит ацетил-месалазин содержится в той же концентрации как в пуповине, так и в плазме матери.

По ряду исследований-наблюдений известно, что тератогенное влияние препарата отсутствует; свидетельства значительного риска для человека, связанного с применением препарата, также не выявлены. В исследованиях на животных с пероральным введением месалазина также не определили прямого или косвенного вредного воздействия препарата на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие. У новорожденных, матери которых получали лечение препаратом Пентаса, наблюдали нарушения со стороны крови (панцитопения, лейкопения, тромбоцитопения и анемия).

Только в одном случае после длительного применения месалазина в высокой дозе (2–4 г перорально) в течение беременности сообщалось о почечной недостаточности у новорожденного.

В период беременности месалазин можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Период кормления грудью. Месалазин проникает в грудное молоко. Концентрация месалазина в грудном молоке ниже, чем в плазме крови матери, тогда как ацетил-месалазин определяется в молоке в такой же концентрации или выше. Имеется ограниченный опыт перорального применения месалазина женщинам, кормящим грудью.

Контролируемых исследований по применению месалазина в период кормления грудью не проводили. Нельзя исключить реакций гиперчувствительности, таких как диарея, у новорожденных. Если у ребенка грудного возраста возникнет диарея, кормление грудью следует прекратить.

В период кормления грудью месалазин применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Дети. Препарат Пентаса в форме таблеток не следует применять препарат для лечения детей в возрасте до 6 лет. Клинические данные применения препарата Пентаса в форме суппозиториев у детей ограничены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Месалазин не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Если во время лечения препаратом отмечают головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами.