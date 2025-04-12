Пентаса (Pentasa)
Пентаса инструкция по применению
Состав
Месалазин - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Месалазин — действующее вещество препарата Пентаса — является активным компонентом сульфасалазина, который применяется для лечения язвенного колита и болезни Крона.
Клинические исследования свидетельствуют, что терапевтические свойства месалазина при пероральном и ректальном применении обусловлены скорее его местным действием на воспаленные участки кишечника, чем системным эффектом.
У пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника наблюдается миграция лейкоцитов, аномальная продукция цитокинов, увеличение продукции метаболитов арахидоновой кислоты (особнно лейкотриенов В4), повышение концентрации свободных радикалов в воспаленных тканях кишечника.
Фармакологический эффект месалазина в исследованиях in vitro и in vivo состоит в угнетении хемотаксиса лейкоцитов, уменьшении продукции цитокинов и лейкотриенов и нейтрализации свободных радикалов. Механизм действия месалазина не определен.
Фармакокинетика. Терапевтическое действие месалазина в основном определяется его местным контактом с участком воспаления слизистой оболочки кишечника.
Пентаса, таблетки пролонгированного действия, представляет собой микрогранулы месалазина, покрытые этилцеллюлозой. После приема и растворения месалазин постепенно высвобождается из каждой микрогранулы во время прохождения таблетки по ЖКТ, от двенадцатиперстной до прямой кишки при любых значениях рН кишечной среды. Через час после перорального приема препарата микрогранулы определяются в двенадцатиперстной кишке независимо от приема пищи. Среднее время пассажа по кишечнику у здорових добровольцев составляет 3–4 ч.
Применение суппозиториев обеспечивает высокую концентрацию месалазина в прямой кишке и низкую системную абсорбцию.
Биотрансформация: месалазин превращается в N-ацетил-месалазин (ацетил-месалазин) как пресистемно в слизистой оболочке кишечника, так и системно в печени. Незначительное ацетилирование осуществляется при помощи бактерий толстого кишечника. Ацетилирование месалазина, очевидно, не связано с фенотипом ацетилирования пациента. Ацетил-месалазин клинически и токсикологически не активен.
Абсорбция: 30–50% препарата при пероральном применении всасываются в тонком кишечнике. Уже через 15 мин после введения месалазин определяется в плазме крови. Cmax месалазина в плазме крови достигается через 1–4 ч после приема препарата. Концентрация месалазина в плазме крови постепенно снижается и уже через 12 ч после применения не определяется. Кривая концентрации ацетил-месалазина в плазме имеет такой же характер, но в целом для него характерны более высокие концентрации и более медленная элиминация. Метаболическое соотношение в плазме ацетил-месалазина к месалазину составляет 3,5:1,3 после перорального введения в дозе 500 мг 3 раза в сутки и в дозе 2 г 3 раза в сутки соответственно, что подразумевает дозозависимое ацетилирование, которое, в свою очередь, может быть обусловлено насыщением препаратом.
Средние стабильные концентрации месалазина в плазме крови составляют 2; 8 и 12 ммоль/л после приема 1,5; 4 и 6 г месалазина в сутки соответственно. Для ацетил-месалазина эти концентрации составляют соответственно 6; 13 и 16 ммоль/л. Прохождение и высвобождение месалазина после перорального применения не зависит от приема пищи, в то время как системная абсорбция снижается.
При ректальном применении препарат всасывается медленно, однако интенсивность зависит от дозы, состава препарата и степени распространения. Всасывание, которое определялось по восстановленному составу мочи у здоровых добровольцев, которые в стабильном состоянии получали 2 г (дважды по 1 г) препарата в сутки, составляет приблизительно 10%.
Распределение: связывание месалазина с белками плазмы крови составляет около 50%, а ацетил-месалазина — около 80%.
Выведение: Т½ месалазина составляет примерно 40 мин, ацетил-месалазина — около 70 мин. Ввиду постепенного высвобождения месалазина из препарата во время пассажа по ЖКТ Т½ после перорального приема не может быть определен. Однако состояние стойкого равновесия достигается после приема внутрь в течение 5 дней.
Месалазин и ацетил-месалазин выводятся с мочой и калом. В моче определяется главным образом ацетил-месалазин.
У пациентов с нарушением функции печени и почек вследствие снижения скорости выведения препарата может повышатся риск поражения почек.
Показания Пентаса
Пентаса, таблетки и гранулы: неспецифический язвенный колит от легкой до умеренной степени, болезнь Крона.
Пентаса, суппозитории ректальные: язвенный проктит.
Применение Пентаса
таблетки и гранулы (дозы подбираются индивидуально).
|Взрослые
Индивидуальная дозировка
|Язвенный колит
|Болезнь Крона
|Стадия обострения
|До 4 г месалазина 1 раз в сутки или в несколько приемов
|До 4 г месалазина в сутки в несколько приемов
|Поддерживающая терапия
|Рекомендуется прием 2 г месалазина 1 раз в сутки
|До 4 г месалазина в сутки в несколько приемов
|Дети (возраст ≥6 лет)
Индивидуальная дозировка. Есть лишь ограниченные документальные данные об эффективности для детей в возрасте 6–18 лет
|Язвенный колит
|Болезнь Крона
|Стадия обострения
|Начальная доза — 30–50 мг/кг/сут в несколько приемов.
Максимальная доза — 75 мг/кг/сут в несколько приемов.
Общая доза — не более 4 г/сут (максимальная доза для взрослых)
|Поддерживающая терапия
|Начальная доза — 15–30 мг/кг/сут в несколько приемов.
Общая доза — не более 2 г/сут (рекомендуемая доза)
|Начальная доза — 15–30 мг/кг/сут в несколько приемов.
Общая доза — не более 4 г/сут (рекомендуемая доза)
Как правило, детям с массой тела <40 кг назначают половину дозы для взрослых, а детям с массой тела >40 кг — полную дозу для взрослых. Таблетки принимают внутрь, не разжевывая. Для облегчения проглатывания таблетку можно растворить в 50 мл холодной воды. Следует перемешать и сразу выпить.
Длительность лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания.
Суппозитории. Взрослые: 1 г 1–2 раза в сутки.
Пациентам пожилого возраста дозы не снижают.
Непосредственно перед введением суппозитория рекомендуется опорожнить кишечник.
Для обеспечения гигиеничности манипуляции следует использовать резиновый напальчник.
Суппозиторий вводят как можно глубже в прямую кишку. Суппозиторий следует удерживать в прямой кишке как можно дольше для достижения максимального терапевтического эффекта.
Если поражение имеет значительное распространение или в случаях, когда реакция на пероральное лечение замедленная, суппозитории можно применять одновременно с таблетками.
Длительность применения определяет врач.
Противопоказания
повышенная чувствительность к месалазину, салицилатам или какому-либо из компонентов препарата. Тяжелые нарушения функции печени и/или почек. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Геморрагический диатез.
Побочные эффекты
наиболее частыми побочнымы реакциями, которые наблюдались во время клинических исследований, были диарея, тошнота, боль в животе, головная боль, рвота и сыпь.
Иногда наблюдаются реакции гиперчувствительность и лекарственная лихорадка.
После ректального введения возможны местные реакции, такие как зуд, ректальный дискомфорт и позывы к дефекации.
Возможно развитие повышенной утомляемости, парестезии, метгемоглобинемии.
Частота побочных эффектов, о которых сообщалось во время проведения клинических исследований и в течение постмаркетингового наблюдения, определена следующим образом: часто (от ≥1% до <10%), редко (от ≥0,01% до <0,1%), очень редко (от <0,01%), частота неизвестна.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — эозинофилия (как составляющая аллергической реакции), анемия, апластическая анемия, лейкопения (включая гранулоцитопения и нейтропению), тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения.
Со стороны иммунное системы: очень редко — панколит, медикаментозная лихорадка, в отдельных случаях — реакции гиперчувствительность.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, редко — вестибулярные реакции, головокружение, очень редко — периферическая нейропатия, доброкачественная внутричерепная артериальная гипертензия (у подростков в пубертатном периоде).
Со стороны сердца: редко — миокардит* и перикардит*.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень редко — аллергические и фибротические изменения со стороны легких (включая одышку, кашель, бронхоспазм, аллергический альвеолит, легочную эозинофилию, интерстициальное заболевание легких, легочную инфильтрации, пневмонит).
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, боль в животе, тошнота, рвота; редко — повышенный уровень амилазы, острый панкреатит*, метеоризм; очень редко — обострение симптомов колита.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — нарушение функции печени (включая повышение уровня печеночных ферментов, показателей холестаза, билирубина), гепатотоксичность (в т.ч. гепатит*, холестатический гепатит, цирроз, печеночная недостаточность).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь (включая крапивница, эритематозную сыпь), редко — реакции фотосенсибилизации, очень редко — обратимая алопеция, отек Квинке.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: очень редко — миалгия, артралгия, реакции, подобные красной волчанке.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — нарушение функции почек (включая интерстициальный нефрит* (острый и хронический), нефротический синдром, почечную недостаточность), обесцвечивание мочи, почечная недостаточность, которая может исчезать при отмене препарата.
Со стороны половых органов: очень редко — олигоспермия (обратимая).
Общие нарушения: в отдельных случаях — медикаментозное лихорадки.
*Механизм развития месалазининдуцированного мио- и перикардита, панкреатита, нефрита и гепатита неизвестен, однако возможно его аллергическое происхождение.
Следует отметить, что некоторые из этих нарушений можно объяснить самым воспалением кишечника.
Особые указания
большинство пациентов с непереносимостью или повышенной чувствительностью к сульфасалазину могут принимать препарат Пентаса без риска возникновения подобных реакций.
Тем не менее, пациентам с аллергической реакцией на сульфасалазин рекомендуется осторожность (из-за риска аллергии на салицилаты). В случае возникновения острых симптомов непереносимости, в частности спазмов в животе, острой боли в животе, лихорадки, интенсивной головной боли и сыпи, лечение препаратом необходимо немедленно прекратить.
Пациентам с нарушением функции печени рекомендуется с осторожностью принимать препарат. Перед началом лечения и во время терапии препаратом следует контролировать параметры функции печени, такие как АлАТ или АсАТ, по усмотрению лечащего врача.
Препарат не рекомендован для применения у пациентов с нарушением функции почек. Функцию почек следует регулярно контролировать (например такие параметры, как уровень мочевины и креатинина в плазме крови, осадок в моче и метгемоглобин), особенно в начале лечения. Перед началом лечения и во время лечения препаратом следует проводить анализ мочи (с помощью тест-полосок) по усмотрению лечащего врача. У пациентов с отклонением параметров функции почек от нормы следует подозревать нефротоксичность, вызванную месалазином. Одновременное применение других средств с известным нефротоксическим действием должно обусловить повышение частоты контроля функции почек.
Пациенты с заболеваниями легких, в частности астмой, требуют очень тщательного контроля состояния здоровья во время лечения.
Очень редко поступали сообщения о сердечных реакциях гиперчувствительности (мио- и перикардит), вызванных месалазином. Очень редко отмечали тяжелые устойчивые патологические изменения клеточного состава крови. Перед началом лечения и во время терапии препаратом рекомендуется выполнять анализ крови с определением лейкоцитарной формулы на усмотрение лечащего врача. Одновременное лечение азатиоприном, 6-меркаптопурином или тиогуанином может повысить риск возникновения устойчивых патологических изменений клеточного состава крови. В случае подозрения или выявления данных в подтверждение этих нежелательных реакций лечение следует прекратить.
Анализы крови и мочи рекомендуется проводить через 14 дней после начала лечения и в дальнейшем — 2—3 раза с интервалом 4 нед. Если результаты исследований в пределах нормы, следующие анализы следует проводить каждые 3 мес. В случае появления дополнительных симптомов эти анализы требуется выполнить немедленно.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Известно, что месалазин проникает через плацентарный барьер, и его концентрация в плазме пуповинной крови ниже концентрации в плазме крови матери. Метаболит ацетил-месалазин содержится в той же концентрации как в пуповине, так и в плазме матери.
По ряду исследований-наблюдений известно, что тератогенное влияние препарата отсутствует; свидетельства значительного риска для человека, связанного с применением препарата, также не выявлены. В исследованиях на животных с пероральным введением месалазина также не определили прямого или косвенного вредного воздействия препарата на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие. У новорожденных, матери которых получали лечение препаратом Пентаса, наблюдали нарушения со стороны крови (панцитопения, лейкопения, тромбоцитопения и анемия).
Только в одном случае после длительного применения месалазина в высокой дозе (2–4 г перорально) в течение беременности сообщалось о почечной недостаточности у новорожденного.
В период беременности месалазин можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью. Месалазин проникает в грудное молоко. Концентрация месалазина в грудном молоке ниже, чем в плазме крови матери, тогда как ацетил-месалазин определяется в молоке в такой же концентрации или выше. Имеется ограниченный опыт перорального применения месалазина женщинам, кормящим грудью.
Контролируемых исследований по применению месалазина в период кормления грудью не проводили. Нельзя исключить реакций гиперчувствительности, таких как диарея, у новорожденных. Если у ребенка грудного возраста возникнет диарея, кормление грудью следует прекратить.
В период кормления грудью месалазин применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.
Дети. Препарат Пентаса в форме таблеток не следует применять препарат для лечения детей в возрасте до 6 лет. Клинические данные применения препарата Пентаса в форме суппозиториев у детей ограничены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Месалазин не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Если во время лечения препаратом отмечают головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами.
Взаимодействия
одновременное лечение препаратом Пентаса и азатиоприном, 6-меркаптопурином или тиогуанином в исследованиях приводило к повышению частоты миелосупрессивных эффектов; вероятно, существует взаимодействие между указанными средствами. Механизм этого взаимодействия окончательно не выяснен. Рекомендуется регулярно контролировать уровень лейкоцитов и соответствующим образом корригировать дозы тиопуринов.
По неподтвержденным данным, месалазин может ослаблять антикоагулянтное влияние варфарина.
Возможно усиление гипогликемического действия производных сульфонилмочевины, токсического действия метотрексата. Активность фуросемида, спиронолактона, сульфаниламидов, рифампицина, урикозурических препаратов (пробенецида и сульфинпиразона) может ослабевать. Месалазин, вероятно, способен потенциировать нежелательное действие глюкокортикоидов на слизистую оболочку желудка, может уменьшать всасывание дигоксина.
Передозировка
существует лишь ограниченный клинический опыт передозировки препаратом Пентаса, который не указывает на наличие почечной или печеночной токсичности. Специфического антидота нет, лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим. Поступали сведения об употреблении пациентами суточных доз препарата до 8 г в течение 1 мес без возникновения каких-либо побочных эффектов.
Учитывая лекарственную форму месалазина, риск передозировки невысок.
В общем симптомы должны соответствовать симптомам отравления солями салициловой кислоты: кислотно-щелочная интоксикация, гипервентиляция легких, обезвоживание, вызванное потением и рвотой, гипогликемия.
Лечение при передозировке: при ацидозе или алкалозе — восстановление кислотно-щелочного и электролитного баланса; при обезвоживании — регидратация; при гипогликемии — применение глюкозы. Дополнительно проводить внутривенное введение электролитов для увеличения диуреза. Тщательный контроль функции почек.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.