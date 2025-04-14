Днепр (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1451,39
Экономия при брони: -108,81 грн
1342,58 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3090,59
Экономия при брони: -207,80 грн
2882,79 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1452,48
Экономия при брони: -111,79 грн
1340,69 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4099,21
Экономия при брони: -279,02 грн
3820,19 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2259,50
Экономия при брони: -0,60 грн
2258,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3858,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1191,21
Экономия при брони: -55,91 грн
1135,30 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1471,86
Экономия при брони: -62,03 грн
1409,83 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2526,73
Экономия при брони: -106,49 грн
2420,24 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1282,26
Экономия при брони: -84,28 грн
1197,98 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1503,48
Экономия при брони: -91,76 грн
1411,72 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
1843,86
Экономия при брони: -41,80 грн
1802,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1268,73
Экономия при брони: -49,85 грн
1218,88 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1462,93
Экономия при брони: -50,43 грн
1412,50 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3076,03
Экономия при брони: -114,68 грн
2961,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1198,48
Экономия при брони: -74,36 грн
1124,12 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,14
Экономия при брони: -216,83 грн
3942,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2629,83
Экономия при брони: -132,13 грн
2497,70 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1474,46
Экономия при брони: -55,62 грн
1418,84 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1455,39
Экономия при брони: -46,63 грн
1408,76 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
978,84
Экономия при брони: -28,60 грн
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3686,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1271,18
Экономия при брони: -73,20 грн
1197,98 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1441,17
Экономия при брони: -89,86 грн
1351,31 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1451,05
Экономия при брони: -91,50 грн
1359,55 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1373,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
875,24
Экономия при брони: -61,01 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3002,88
Экономия при брони: -186,28 грн
2816,60 грн