Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1363,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1291,43 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
1188,46 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
839,16
Экономия при брони: -0,07 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4023,60
Экономия при брони: -127,00 грн
3896,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1373,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
2711,10
Экономия при брони: -49,72 грн
2661,38 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
2727,62 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4003,20
Экономия при брони: -106,60 грн
3896,60 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3206,61 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3896,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3294,03
Экономия при брони: -67,65 грн
3226,38 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1145,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2282,79 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4008,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн