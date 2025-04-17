Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1381,63
Экономия при брони: -62,27 грн
1319,36 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4167,02
Экономия при брони: -187,82 грн
3979,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3705,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2483,99
Экономия при брони: -150,07 грн
2333,92 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4240,76
Экономия при брони: -256,21 грн
3984,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4020,10
Экономия при брони: -164,90 грн
3855,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1360,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4043,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4014,39
Экономия при брони: -216,84 грн
3797,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1124,90 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2257,92 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3932,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4220,57
Экономия при брони: -280,08 грн
3940,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1171,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1215,41
Экономия при брони: -52,25 грн
1163,16 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1401,57
Экономия при брони: -53,52 грн
1348,05 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
1949,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2671,77
Экономия при брони: -181,13 грн
2490,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1392,15
Экономия при брони: -46,82 грн
1345,33 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн