Киев (адрес не указан)
Доступно в 450 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 51 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1287,62 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1227,52 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2242,56 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3725,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1119,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1155,35 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1227,52 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2242,56 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3725,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1239,90
Экономия при брони: -121,70 грн
1118,20 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2303,00 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3830,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1125,22 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1178,06 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4335,57
Экономия при брони: -172,76 грн
4162,81 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1083,39 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2344,84 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3921,60 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3657,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1288,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4182,55
Экономия при брони: -259,18 грн
3923,37 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1239,90
Экономия при брони: -121,70 грн
1118,20 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
2106,83 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1315,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1441,17
Экономия при брони: -62,46 грн
1378,71 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4146,46
Экономия при брони: -149,01 грн
3997,45 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4284,76
Экономия при брони: -155,81 грн
4128,95 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1095,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3780,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1438,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3780,60 грн