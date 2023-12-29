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Активные вещества — “М”МЕСАЛАЗИН (MESALAZINUM)

МЕСАЛАЗИН (MESALAZINUM) Действующее вещество

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Найдено: 18 препаратов
Салофальк гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 1000 мг, пакетик "грану-стикс", № 50; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 1000 мг, пакетик "грану-стикс", № 50 Alpen Pharma AG
В 669 аптеках
от 2596,25 грн
Цены в аптеках
Салофальк таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 500 мг, блистер, № 100; Alpen Pharma AG
Салофальк Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 500 мг, блистер, № 100 Alpen Pharma AG
В 617 аптеках
от 2713,20 грн
Цены в аптеках
Салофальк суппозитории ректальные, 500 мг, стрип, № 10; Alpen Pharma AG
Салофальк Суппозитории ректальные, 500 мг, стрип, № 10 Alpen Pharma AG
В 519 аптеках
от 772,00 грн
Цены в аптеках
Салофальк суппозитории ректальные, 1000 мг, стрип, № 10; Alpen Pharma AG
Салофальк Суппозитории ректальные, 1000 мг, стрип, № 10 Alpen Pharma AG
В 515 аптеках
от 1029,84 грн
Цены в аптеках
Салофальк гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 500 мг, пакетик "грану-стикс", № 50; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 500 мг, пакетик "грану-стикс", № 50 Alpen Pharma AG
В 396 аптеках
от 1376,53 грн
Цены в аптеках
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 800 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 60; Biocodex
Асакол® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 800 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 60 Biocodex
В 370 аптеках
от 2046,93 грн
Цены в аптеках
Пентаса таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 50; Ferring International Center
Пентаса Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, № 50 Ferring International Center
В 340 аптеках
от 1018,80 грн
Цены в аптеках
Пентаса гранулы пролонгированного действия, 2 г, пакетик, № 60; Ferring International Center
Пентаса Гранулы пролонгированного действия, 2 г, пакетик, № 60 Ferring International Center
В 324 аптеках
от 3223,81 грн
Цены в аптеках
Салофальк гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 3 г, пакетик "грану-стикс", № 50; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 3 г, пакетик "грану-стикс", № 50 Alpen Pharma AG
В 308 аптеках
от 5010,28 грн
Цены в аптеках
Салофальк гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 1,5 г, пакетик "грану-стикс", № 35; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранулы гастрорезистентные пролонгированные, 1,5 г, пакетик "грану-стикс", № 35 Alpen Pharma AG
В 288 аптеках
от 1760,48 грн
Цены в аптеках
Салофальк суспензия ректальная, 4 г, клизма, 60 мл, № 7; Alpen Pharma AG
Салофальк Суспензия ректальная, 4 г, клизма, 60 мл, № 7 Alpen Pharma AG
В 273 аптеках
от 2659,90 грн
Цены в аптеках
Месакол таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 400 мг, стрип, № 50; SUN
Месакол Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 400 мг, стрип, № 50 SUN
В 255 аптеках
от 584,40 грн
Цены в аптеках
Пентаса суппозитории ректальные, 1000 мг, № 28; Ferring International Center
Пентаса Суппозитории ректальные, 1000 мг, № 28 Ferring International Center
В 236 аптеках
от 1855,01 грн
Цены в аптеках
Асакол® суппозитории ректальные, 500 мг, блистер, № 20; Biocodex
Асакол® Суппозитории ректальные, 500 мг, блистер, № 20 Biocodex
В 186 аптеках
от 1058,78 грн
Цены в аптеках
Пентаса суспензия ректальная, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7; Ferring International Center
Пентаса Суспензия ректальная, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Ferring International Center
В 177 аптеках
от 812,60 грн
Цены в аптеках
Салофальк суппозитории ректальные, 250 мг, стрип, № 10; Alpen Pharma AG
Салофальк Суппозитории ректальные, 250 мг, стрип, № 10 Alpen Pharma AG
В 170 аптеках
от 579,09 грн
Цены в аптеках
Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 400 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 100; Biocodex
Асакол® Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 400 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 100 Biocodex
В 155 аптеках
от 1618,93 грн
Цены в аптеках
Салофальк таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 100; Alpen Pharma AG
Салофальк Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 250 мг, блистер, № 100 Alpen Pharma AG
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, ректальные суппозитории, суспензия ректальная, гранулы.
МЕСАЛАЗИН (MESALAZINUM)
CAS №: 89-57-6 C7H7NO3
USPDDN, RTECS: 5-аминосалициловая кислота.
RTECS: 5-амино-2-гидроксибензойная кислота.
Форма выпуска: таблетки п/о, ректальные суппозитории, суспензия ректальная, гранулы.

месалазин (5-аминосалициловая кислота) — активный метаболит сульфасалазина. В отличие от последнего менее токсичен, поскольку в его химическую структуру не входит сульфапиридин (второй метаболит сульфазалазина), с которым связано большинство негативных эффектов сульфасалазина. Ингибирует активность нейтрофильной липооксигеназы и синтез метаболитов арахидоновой кислоты (простагландинов и лейкотриенов), которые являются медиаторами воспаления. Тормозит миграцию, дегрануляцию, фагоцитоз нейтрофильных гранулоцитов, а также секрецию иммуноглобулинов лимфоцитами. Месалазин обладает антиоксидантным свойством.
В зависимости от способа применения высвобождение месалазина происходит в прямой и ободочной кишке (клизмы и суппозитории) или в терминальном отделе тонкой кишки и в толстой кишке (таблетки). В связи с относительно низкой абсорбцией месалазина и его быстрым превращением в N-ацетил-5-АСК уже в слизистой оболочке кишечника концентрация месалазина в плазме крови остается сравнительно невысокой. Связывание месалазина с белками плазмы крови составляет 43%, N-ацетил-5-АСК — 75–83%. В грудное молоко проникает 0,1% месалазина в виде N-ацетил-5-АСК. T½ месалазина составляет 0,5–2 ч (в зависимости от принятой дозы). Выделяется почками, главным образом в ацетилированной форме.

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона (профилактика и лечение обострений).

выбор лекарственной формы зависит в первую очередь от локализации и протяженности пораженного участка кишечника. При лечении больных с распространенными формами неспецифического язвенного колита (тотальные, субтотальные) обычно применяют месалазин в форме таблеток или гранул; с дистальными формами колита (проктит, проктосигмоидит) предпочтительно ректальное введение в форме суппозиториев или в виде клизм. У больных с левосторонним поражением толстой кишки возможно как местное применение суппозиториев и клизм, так и в комбинации с таблетками или гранулами. Пациентам с легкой и среднетяжелой формой неспецифического язвенного колита и болезни Крона обычно назначают по 0,5 г 3 раза в сутки, суточная доза составляет 1,5 г. При тяжелых формах заболевания суточную дозу можно повысить до 3–4 г. Месалазин в высоких дозах применяют не более 8–12 нед. Для профилактики рецидивов назначают в дозе 1,5 г/сут, при необходимости — в течение нескольких лет.
Внутрь принимают после еды, запивая большим количеством воды. Суппозитории, как правило, применяют в суточной дозе 1,5 г, кратность применения — 3 раза в сутки. Суспензию для применения в клизмах назначают по 60 г 1 раз в сутки перед сном (предварительно следует очистить кишечник).

повышенная чувствительность к салицилатам, болезни крови, тяжелые нарушения функции печени и почек, возраст до 2 лет.

возможны аллергические реакции — крапивница, кожный зуд и др.

при нарушении функции почек возможна кумуляция месалазина.

месалазин потенцирует действие антикоагулянтов, гипогликемизирующий эффект производных сульфонилмочевины, повышает токсичность метотрексата, снижает туберкулостатическое действие рифампицина и урикозурический эффект пробенецида.