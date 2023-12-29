МЕСАЛАЗИН (MESALAZINUM)

выбор лекарственной формы зависит в первую очередь от локализации и протяженности пораженного участка кишечника. При лечении больных с распространенными формами неспецифического язвенного колита (тотальные, субтотальные) обычно применяют месалазин в форме таблеток или гранул; с дистальными формами колита (проктит, проктосигмоидит) предпочтительно ректальное введение в форме суппозиториев или в виде клизм. У больных с левосторонним поражением толстой кишки возможно как местное применение суппозиториев и клизм, так и в комбинации с таблетками или гранулами. Пациентам с легкой и среднетяжелой формой неспецифического язвенного колита и болезни Крона обычно назначают по 0,5 г 3 раза в сутки, суточная доза составляет 1,5 г. При тяжелых формах заболевания суточную дозу можно повысить до 3–4 г. Месалазин в высоких дозах применяют не более 8–12 нед. Для профилактики рецидивов назначают в дозе 1,5 г/сут, при необходимости — в течение нескольких лет.

Внутрь принимают после еды, запивая большим количеством воды. Суппозитории, как правило, применяют в суточной дозе 1,5 г, кратность применения — 3 раза в сутки. Суспензию для применения в клизмах назначают по 60 г 1 раз в сутки перед сном (предварительно следует очистить кишечник).