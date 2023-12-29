МЕСАЛАЗИН (MESALAZINUM) Действующее вещество
RTECS: 5-амино-2-гидроксибензойная кислота.
месалазин (5-аминосалициловая кислота) — активный метаболит сульфасалазина. В отличие от последнего менее токсичен, поскольку в его химическую структуру не входит сульфапиридин (второй метаболит сульфазалазина), с которым связано большинство негативных эффектов сульфасалазина. Ингибирует активность нейтрофильной липооксигеназы и синтез метаболитов арахидоновой кислоты (простагландинов и лейкотриенов), которые являются медиаторами воспаления. Тормозит миграцию, дегрануляцию, фагоцитоз нейтрофильных гранулоцитов, а также секрецию иммуноглобулинов лимфоцитами. Месалазин обладает антиоксидантным свойством.
В зависимости от способа применения высвобождение месалазина происходит в прямой и ободочной кишке (клизмы и суппозитории) или в терминальном отделе тонкой кишки и в толстой кишке (таблетки). В связи с относительно низкой абсорбцией месалазина и его быстрым превращением в N-ацетил-5-АСК уже в слизистой оболочке кишечника концентрация месалазина в плазме крови остается сравнительно невысокой. Связывание месалазина с белками плазмы крови составляет 43%, N-ацетил-5-АСК — 75–83%. В грудное молоко проникает 0,1% месалазина в виде N-ацетил-5-АСК. T½ месалазина составляет 0,5–2 ч (в зависимости от принятой дозы). Выделяется почками, главным образом в ацетилированной форме.
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона (профилактика и лечение обострений).
выбор лекарственной формы зависит в первую очередь от локализации и протяженности пораженного участка кишечника. При лечении больных с распространенными формами неспецифического язвенного колита (тотальные, субтотальные) обычно применяют месалазин в форме таблеток или гранул; с дистальными формами колита (проктит, проктосигмоидит) предпочтительно ректальное введение в форме суппозиториев или в виде клизм. У больных с левосторонним поражением толстой кишки возможно как местное применение суппозиториев и клизм, так и в комбинации с таблетками или гранулами. Пациентам с легкой и среднетяжелой формой неспецифического язвенного колита и болезни Крона обычно назначают по 0,5 г 3 раза в сутки, суточная доза составляет 1,5 г. При тяжелых формах заболевания суточную дозу можно повысить до 3–4 г. Месалазин в высоких дозах применяют не более 8–12 нед. Для профилактики рецидивов назначают в дозе 1,5 г/сут, при необходимости — в течение нескольких лет.
Внутрь принимают после еды, запивая большим количеством воды. Суппозитории, как правило, применяют в суточной дозе 1,5 г, кратность применения — 3 раза в сутки. Суспензию для применения в клизмах назначают по 60 г 1 раз в сутки перед сном (предварительно следует очистить кишечник).
повышенная чувствительность к салицилатам, болезни крови, тяжелые нарушения функции печени и почек, возраст до 2 лет.
возможны аллергические реакции — крапивница, кожный зуд и др.
при нарушении функции почек возможна кумуляция месалазина.
месалазин потенцирует действие антикоагулянтов, гипогликемизирующий эффект производных сульфонилмочевины, повышает токсичность метотрексата, снижает туберкулостатическое действие рифампицина и урикозурический эффект пробенецида.