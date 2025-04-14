Харьков (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2576,68
Экономия при брони: -82,80 грн
2493,88 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3557,05
Экономия при брони: -123,83 грн
3433,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3668,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1509,53
Экономия при брони: -91,60 грн
1417,93 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
1317,40
Экономия при брони: -79,94 грн
1237,46 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4215,82
Экономия при брони: -357,15 грн
3858,67 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3651,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3975,60
Экономия при брони: -135,00 грн
3840,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3793,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
1751,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3679,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2262,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1085,91 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2349,56 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3946,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1099,63 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3895,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3857,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3730,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1150,17 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2200,64 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3908,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3894,60 грн