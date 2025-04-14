Одесса (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1144,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1001,41 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1358,50 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3784,73 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4327,38
Экономия при брони: -160,03 грн
4167,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1374,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4153,64
Экономия при брони: -213,44 грн
3940,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2256,42 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1363,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4031,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2277,00
Экономия при брони: -12,10 грн
2264,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2248,92 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3870,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1194,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1433,40 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2508,40 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4180,80 грн