Николаев (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4156,10
Экономия при брони: -135,11 грн
4020,99 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1491,78
Экономия при брони: -77,50 грн
1414,28 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1350,26 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1424,93
Экономия при брони: -81,68 грн
1343,25 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2649,91
Экономия при брони: -167,33 грн
2482,58 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3625,60
Экономия при брони: -228,93 грн
3396,67 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1108,10 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2307,36 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3891,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1446,17
Экономия при брони: -78,70 грн
1367,47 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
1966,47
Экономия при брони: -103,57 грн
1862,89 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
855,84
Экономия при брони: -31,57 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2575,70
Экономия при брони: -95,01 грн
2480,69 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4170,55
Экономия при брони: -153,84 грн
4016,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1439,89
Экономия при брони: -66,34 грн
1373,55 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2527,91
Экономия при брони: -148,03 грн
2379,88 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн