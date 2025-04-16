Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1446,72
Экономия при брони: -86,81 грн
1359,91 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4309,18
Экономия при брони: -228,52 грн
4080,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
1269,44
Экономия при брони: -61,02 грн
1208,41 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
2150,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
1920,40
Экономия при брони: -102,35 грн
1818,05 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4282,56
Экономия при брони: -228,26 грн
4054,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4387,96
Экономия при брони: -224,02 грн
4163,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1454,75
Экономия при брони: -71,78 грн
1382,97 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1462,08
Экономия при брони: -61,89 грн
1400,19 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1416,75
Экономия при брони: -72,71 грн
1344,04 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1406,63
Экономия при брони: -57,60 грн
1349,03 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3164,53
Экономия при брони: -129,59 грн
3034,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1375,00
Экономия при брони: -151,00 грн
1224,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1492,53
Экономия при брони: -76,74 грн
1415,79 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2313,80 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3518,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1375,00
Экономия при брони: -30,50 грн
1344,50 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2415,26
Экономия при брони: -102,46 грн
2312,80 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3967,30 грн