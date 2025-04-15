Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1484,93
Экономия при брони: -67,47 грн
1417,46 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1294,32
Экономия при брони: -64,32 грн
1230,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2362,96 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3978,32
Экономия при брони: -30,32 грн
3948,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
1141,12 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
2817,96 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3865,20
Экономия при брони: -0,40 грн
3864,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1230,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
562,67
Экономия при брони: -27,92 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
282,02
Экономия при брони: -16,90 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4455,21
Экономия при брони: -289,13 грн
4166,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1299,94 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3807,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,50 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,20 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,90 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,80 грн