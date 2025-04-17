Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1301,00 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3732,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1299,40
Экономия при брони: -38,98 грн
1260,42 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1359,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4083,99
Экономия при брони: -218,04 грн
3865,95 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
2095,94 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1284,60 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
1184,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2337,28 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
3805,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1299,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2562,83
Экономия при брони: -168,60 грн
2394,23 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
2059,18
Экономия при брони: -130,89 грн
1928,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1352,19
Экономия при брони: -61,44 грн
1290,75 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Пентаса суспензия ректальная 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Ferring International Center
1188,40 грн
Пентаса таблетки пролонгированного действия 500 мг №50
Ferring International Center
1426,00 грн
Пентаса суппозитории ректальные 1000 мг №28
Ferring International Center
2495,60 грн
Пентаса гранулы пролонгированного действия 2 г пакетик №60
Ferring International Center
4159,40 грн