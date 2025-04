Супрастин (INN — хлоропирамин) ― антигистаминный препарат для системного применения. Его действующее вещество ― хлоропирамин по химическому строению относится к классу этилендиаминов (Хаитов Р.М., 2002). Супрастин применяется при широком спектре аллергических заболеваний, включая аллергические конъюнктивит и ринит, крапивницу, пищевую и лекарственную аллергию, аллергические реакции на укусы насекомых. Кроме того, он может применяться в комплексной терапии зуда, контактного дерматита, дермографизма и в составе комплексной терапии ангионевротического отека Квинке и анафилактического шока.

Супрастин: неинфекционная эпидемия аллергических заболеваний

Значительно возросла за последние десятилетия распространенность аллергопатологии. В ЕС ¼ детей школьного возраста сталкиваются с аллергическими заболеваниями (Munblit D. et al., 2017). Наиболее распространенными среди них являются аллергический ринит (АР), аллергическая БА, лекарственная аллергия и крапивница (Ferrer M., 2009).

Пищевая аллергия минимум на один продукт выявляется у 6–8% детей в возрасте до 3 лет (Munblit D. et al., 2017). Анафилаксия ― это тяжелая, опасная для жизни генерализованная реакция системной гиперчувствительности. Ее распространенность в ЕС достигает 0,3%. В США же анафилаксия, вызванная пищей, является причиной 2000 госпитализаций и 200 летальных исходов в год. В педиатрической популяции пища — основная причина анафилактических реакций. Очень часто отмечают сосуществование пищевой аллергии и БА: у 4–8% детей-астматиков выявляют пищевую аллергию, и у более 1/ 3 детей с пищевой аллергией выявляется БА (Munblit D. et al., 2017). Другим распространенным аллергическим заболеванием является АР. Он характеризуется развитием IgE-опосредованного воспаления, развивающегося в результате взаимодействия с аллергенами. После распознавания специфических IgE-антител Fc-рецепторами тучных клеток или базофилами эти клетки выделяют гистамин, лейкотриены, фактор активации тромбоцитов, таким образом запуская аллергический каскад по немедленному типу. Основными симптомами АР являются пароксизмальное повторяющееся чихание, ринорея и затруднение носового дыхания. Выделяют круглогодичный и сезонный АР (поллиноз). Количество больных с АР составляет более 500 млн в мире и 150 млн в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, в Японии заболеваемость АР увеличилась с 29,8% (1998 г.) до 39,4% (2008 г.) (Kawauchi H. еt al., 2019).

Супрастин: основные принципы фармакотерапии аллергических заболеваний

Фармакотерапия занимает важнейшее место в контроле за симптомами аллергических заболеваний. При этом среди лекарственных средств особое место занимают антимедиаторные препараты, то есть лекарственные средства, которые ингибируют секрецию и высвобождение медиаторов аллергии. Основным таким медиатором является гистамин.

Гистамин ― это биогенный амин, впервые выделенный из спорыньи более 100 лет назад сэром Генри Дейлом (Sir Henry Dale) и соавторами. Впоследствии они провели ряд исследований по изучению его биологической активности. Однако только в 1927 г. С.Г. Бест (С.Н. Best), Г. Дейл (Henry Hallett Dale) с коллегами выделили гистамин из образцов печени и легких и установили, что этот амин в норме содержится в тканях человеческого организма. Гистамин является важным медиатором и нейротрансмиттером. Он вырабатывается во многих тканях человеческого организма, включая иммунные клетки, слизистую оболочку желудка, ЦНС, гладкие мышцы, афферентные нервы, сердце и т.д.

Гистамин участвует в многочисленных физиологических и патофизиологических процессах, включая иммунный ответ, аллергические и воспалительные реакции, секрецию соляной кислоты, пролиферацию клеток и заживление ран, когнитивные функции, влияет на высвобождение других нейротрансмиттеров.

Гистамин оказывает действие через 4 типа рецепторов, связанных с G-белком: H 1 , H 2 , H 3 и H 4 (Tatarkiewicz J. et al., 2019).

Исследования, направленные на синтез антигистаминных препаратов, были начаты вскоре после определения роли гистамина в патогенезе аллергических реакций в 1937 г. (Хаитов Р.М., 2002). В 1942 г. в клиническую практику был введен первый препарат ― фенбензамин. В дальнейшем были синтезированы новые соединения и уже во второй половине 1940-х годов антигистаминные препараты получили широкое распространение в терапии аллергических заболеваний, таких как сенная лихорадка, АР и крапивница (Parsons M.E., Ganellin C.R., 2006). Блокаторы Н 1 -гистаминовых рецепторов делятся большинством экспертов на 2 поколения. Представителями 1-го поколения являются дифенгидрамин, хлоропирамин и др. Они обладают короткой продолжительностью действия. Препараты 2-го поколения характеризуются более длительной продолжительностью действия и обычно принимаются 1 раз в сутки. Представителями этого поколения являются цетиризин, лоратадин и др. Классифицирование же Н 1 -гистаминоблокаторов на 3 поколения (представители 3-го поколения: фексофенадин, рупатадин и др.) является спорным, нет четких критериев, разграничивающих 2-е и 3-е поколение блокаторов Н 1 -гистаминовых рецепторов (Kawauchi H. et al., 2019; Holgate S.T. et al., 2003).

Место Супрастина в современной аллергологии

Для хлоропирамина характерна выраженная антигистаминная и М-холинолитическая активность (является конкурентным антагонистом мускариновых рецепторов) (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).

Атопический дерматит (АД) характеризуется персистированием аллергического процесса в коже. В его основе лежат IgE-зависимые иммунные механизмы. В развитии АД основную роль отводят генетическим факторам, но важное значение имеют и загрязнение окружающей среды, нарушения питания, искусственное питание, заболевания матери во время беременности, заболевания ЖКТ. АД может сочетаться с респираторной аллергией. Супрастин является одним из наиболее эффективных препаратов для лечения обострений АД. Именно наличие седативного эффекта обеспечивает его клинические преимущества в случаях, когда АД сопровождается изнурительным кожным зудом, который усиливается ночью и нарушает сон (Хаитов Р.М., 2002). Супрастин широко применяется в лечении аллергодерматозов. При холинергической и неуточненной крапивнице также целесообразно применение Супрастина. Так, доказано, что при холинергической крапивнице повышается экспрессия холинорецепторов в коже, что обусловливает высокую эффективность Супрастина в терапии данного заболевания (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007). Интенсивный зуд при таких аллергодерматозах, как экзема, хроническая крапивница, АД приводит не только к нарушению сна, но и к развитию невроза, значительно снижая качество жизни таких пациентов. Во всех клинических ситуациях седативный эффект Супрастина позволяет достичь более выраженного клинического улучшения состояния больных, чем при применении неседативных антигистаминных препаратов (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).

Существует мнение, что холиноблокирующее действие также важно для купирования симптомов аллергии. Считается, что выделение ацетилхолина и субстанции Р из пресинаптических мембран нервных окончаний приводит к персистенции аллергического воспаления в поздней фазе анафилактической реакции и блокируется Супрастином, в отличие от антигистаминных препаратов 2-го поколения.

На сегодня рекомендуется включать антигистаминные препараты в терапию БА пациентам с сопутствующими аллергическими заболеваниями (например АР). В то же время в результате исследований было установлено, что антигистаминные препараты с холинолитическим действием при включении их в комплексные схемы терапии БА повышают эффективность лечения, что объясняется их бронхорасширяющим действием. Также благодаря своему М-холинолитическому эффекту Супрастин снижает гиперсекрецию мокроты бокаловидными клетками слизистой оболочки бронхов (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).

Хлоропирамин также может применяться для профилактики аллергических реакций перед проведением рентгеноконтрастных исследований. Кроме того, описано свойство препарата усиливать эффект анальгетиков и оказывать противорвотное действие, что позволяет применять его для премедикации перед проведением эндоскопического обследования и хирургических вмешательств (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).

Механизм действия хлоропирамина заключается в блокаде Н 1 -гистаминовых рецепторов. Дополнительно он является блокатором мускариновых рецепторов, которые отвечают за парасимпатическую стимуляцию выработки секрета слизистой оболочкой носа и вазодилатацию. Супрастин проникает через ГЭБ, что обеспечивает блокаду парасимпатического каскада в ЦНС. Благодаря этим свойствам Супрастин может применяться в терапии ОРЗ. Так, он уменьшает выраженность симптомов ринореи, отека слизистой оболочки носа и заложенности носа, чихания (Геппе Н.А. и соавт., 2009).

В исследованиях было продемонстрировано, что Супрастин способствует уменьшению выраженности симптомов ринита, снижению интенсивности кашля и боли в горле, что обусловлено уменьшением слизеобразования в носовой полости и постназального затека. Супрастин уменьшал необходимость в применении сосудосуживающих препаратов. За счет М-холиноблокирующего эффекта в терапии среднего отита хлоропирамин уменьшает отек среднего уха и слуховой трубы, улучшая их дренаж. При синуситах за счет уменьшения отека слизистой оболочки носовой полости и приносовых пазух хлоропирамин восстанавливает естественный дренаж пазух носа (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).

Важным преимуществом препарата является то, что его эффект развивается быстро и, исходя из этого, Супрастин целесообразно применять в терапии аллергических реакций немедленного типа. Он позволяет быстро купировать симптомы АР, аллергического конъюнктивита, может применяться в комплексной терапии отека Квинке. При этом различные формы выпуска препарата (таблетки, ампулы) позволяют выбрать соответствующий конкретной клинической ситуации способ введения (Андреев И., 2001). Однако в случаях угнетения сознания у больного применять антигистаминные препараты 1-го поколения следует с осторожностью (Munblit D. et al., 2017).

Хлоропирамин: потенциальные области применения

В настоящее время исследуются возможности применения хлоропирамина в онкологии.

Взаимодействие фокальной киназы адгезии (FAK) и рецептора 3 эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGFR-3) представляет собой ключевой механизм, обеспечивающий выживание опухолевых клеток при метастазировании. FAK представляет собой протеинтирозинкиназу, которая обеспечивает реализацию механизмов адгезии и ангиогенеза при метастазировании. Ингибирование FAK и взаимодействие VEGFR-3-FAK может стать новым подходом в противораковой терапии. В исследованиях in vitro на модели рака молочной железы установлено, что хлоропирамина гидрохлорид ингибирует взаимодействие VEGFR-3-FAK и активацию (фосфорилирование) VEGFR-3 и FAK. В исследовании хлоропирамин вызывал селективное ингибирование роста опухолевой ткани и индуцировал апоптоз раковых клеток. Кроме того, при сочетанном применении хлоропирамина и доксорубицина был зафиксирован синергический антипролиферативный эффект (Kurenova E.V. еt al., 2010). В дальнейших исследованиях выявлено, что хлоропирамин дополнительно повышает экспрессию гена — супрессора опухолей (SASH1). Считается, что повышение экспрессии этого гена приводит к повышенному уровню апоптоза раковых клеток в клеточных линиях рака молочной железы. В целом данные исследований свидетельствуют о том, что низкий уровень экспрессии SASH1 является негативным прогностическим признаком при раке молочной железы. Фармакологическая индукция SASH1 с помощью хлоропирамина для лечения рака молочной железы требует дальнейшего доклинического и клинического исследования (Burgess J.T. еt al., 2016).

Супрастин: заключение

Супрастин ― антигистаминный препарат, применяемый при широком спектре аллергических заболеваний, в том числе в составе комплексных схем терапии системных анафилактических реакций. Одним из существенных побочных эффектов при приеме Супрастина является сонливость. Она может проявляться в различной степени у разных пациентов, в то же время при назначении данного препарата необходимо предупредить пациента о возможном снижении скорости реакций и концентрации внимания. Супрастин не следует принимать водителям транспортных средств или операторам механизмов, работа с которыми требует высокой концентрации внимания и скорости реакций (Андреев И., 2001). При подборе противоаллергической терапии важно также учитывать индивидуальную чувствительность пациента к конкретному препарату (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007). Накоплен огромный опыт клинического применения Супрастина. Он обладает рядом клинических преимуществ по сравнению с препаратами 2-го поколения и в настоящее время все еще широко применяется в аллергологии.