Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Супрастин таблетки инструкция по применению
Состав
Хлоропирамина гидрохлорид - 25 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Хлоропирамин, хлорированный аналог трипеленамина (пирибензамина) — антигистаминный препарат первого поколения, относящийся к группе этилендиаминов. В доклинических и клинических исследованиях, как и при применении трипеленамина, выявлена эффективность хлоропирамина при лечении сенной лихорадки и других аллергических заболеваний.
Механизм действия препарата заключается в блокировании гистаминовых Н1-рецепторов.
Супрастин уменьшает выраженность общих симптомов аллергических заболеваний, кроме противоаллергического, оказывает седативное, снотворное и противозудное действие.
Очень низкие дозы хлоропирамина, которые назначали морским свинкам, защищали животных от действия гистамина, доза которого в 120 раз превышала летальную дозу. Препарат также действует на гладкие мышцы, проницаемость капилляров и на ЦНС.
Фармакокинетика. После перорального приема хлоропирамин быстро абсорбируется в ЖКТ. Терапевтический эффект развивается в пределах 15–30 мин после применения, достигает максимума в пределах первого часа после приема и сохраняется 3–6 ч. Хлоропирамин метаболизируется в печени. Выводится главным образом с мочой в виде метаболитов. У детей препарат может выводиться быстрее, чем у взрослых.
При нарушении функции почек выведение действующего вещества может замедляться.
При печеночной недостаточности необходима коррекция дозы препарата из-за снижения метаболизма хлоропирамина.
Показания Супрастин таблетки
- аллергические заболевания — сезонный аллергический ринит, конъюнктивит, крапивница, дермографизм, контактный дерматит, алиментарная аллергия;
- аллергические реакции, вызванные лекарственными средствами;
- аллергия, вызванная укусом насекомых;
- зуд;
- как вспомогательная терапия при системных анафилактических реакциях и ангионевротическом отеке.
Применение Супрастин таблетки
рекомендуют принимать внутрь во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.
Суточная доза для взрослых обычно составляет 75–100 мг (3–4 раза в сутки). Для детей в возрасте 3–6 лет — ½ таблетки 2 раза в сутки; 6–14 лет — ½ таблетки 2–3 раза в сутки.
Дозу можно повышать в зависимости от реакции пациента и развития побочных эффектов. Суточная доза для детей не должна превышать 2 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза — 4 таблетки (100 мг). Терапия считается завершенной после исчезновения симптомов заболевания. При выявлении побочных реакций лечение препаратом необходимо отменить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому ингредиенту препарата; острый приступ БА; закрытоугольная глаукома; язвенная болезнь желудка; острый инфаркт миокарда; аритмия; одновременный прием ингибиторов МАО; задержка мочи, гипертрофия предстательной железы; повышенная чувствительность к другим производным этилендиамина.
Побочные эффекты
со стороны ЦНС: седативный эффект, повышенная утомляемость, головокружение, атаксия, нервозность, дрожь, судороги, головная боль, эйфория, энцефалопатия, нечеткость зрения, сонливость, ухудшение психомоторных функций.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, тахикардия, аритмия.
Со стороны пищеварительного тракта: боль и дискомфорт в эпигастральной области, сухость во рту, тошнота, рвота, диарея, запор, анорексия, повышение и снижение аппетита, увеличение выраженности симптомов гастроэзофагеального рефлюкса.
Со стороны крови: лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, другие патологические изменения крови.
Со стороны органов зрения: повышение внутриглазного давления, глаукома.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: дизурия, задержка мочи.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: светочувствительность, аллергические реакции.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: миопатия.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая гиперемию кожи, высыпания, зуд, крапивницу, ангионевротический отек.
Особые указания
пациенты пожилого возраста, ослабленные больные. С особой осторожностью назначают препарат этим пациентам, поскольку они более чувствительны к определенным побочным эффектам антигистаминов (головокружение, сонливость, снижение АД).
Нарушение функции печени. Может потребоваться снижение дозы, поскольку при заболевании печени метаболизм действующего вещества снижается.
Из-за антихолинергических и седативных эффектов препарата следует соблюдать особую осторожность при его применении у пациентов пожилого возраста, с нарушением функции печени или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Если препарат применять поздно вечером, возможно увеличение выраженности симптомов гастроэзофагеального рефлюкса.
При применении хлоропирамина гидрохлорида в комбинации с ототоксическими средствами симптомы ототоксичности могут маскироваться.
Алкоголь усиливает успокаивающее воздействие хлоропирамина на ЦНС, следовательно, во время лечения необходимо избегать употребления алкогольных напитков.
Длительное применение антигистаминов редко может вызвать нарушения со стороны системы кроветворения (лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия). Если в течение длительного применения препарата отмечают нежелательные эффекты (лихорадка, ларингит, образование язв на слизистой оболочке ротовой полости, бледность, желтуха, гематомы, кровотечения), необходимо прекратить лечение и контролировать показатели крови.
Одна таблетка содержит 116 мг лактозы. Пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозо-галактозы не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нет доклинических данных по применению у животных. Применение препарата в период беременности и кормления грудью противопоказано.
Адекватные и хорошо контролируемые клинические исследования у беременных не проводили, хотя было описано, что у новорожденных, матери которых получали антигистаминные препараты в течение последних 2 нед беременности, развивалась ретролентальная фиброплазия.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время применения препарата, особенно в первый период лечения, препарат может вызвать сонливость и ухудшение психомоторных функций (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Таким образом, учитывая возможные побочные реакции со стороны нервной системы, управлять транспортными средствами или другими механизмами запрещено в начале терапии в течение периода, установленного индивидуально.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 3 лет.
Взаимодействия
ингибиторы МАО увеличивают и пролонгируют антихолинергический эффект Супрастина. Необходимо соблюдать особую осторожность при назначении препарата одновременно с седативными средствами, барбитуратами, снотворными, транквилизаторами, опиоидными анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, атропином, мускариновыми парасимпатолитиками из-за возможности взаимного потенцирования эффектов друг друга.
Алкоголь увеличивает выраженность депрессивных эффектов препарата на ЦНС, следовательно, во время лечения следует избегать употребления алкогольных напитков.
В сочетании с ототоксическими препаратами предупредительные симптомы ототоксичности могут быть замаскированы.
Антигистаминные препараты способны предотвращать кожные реакции в тестировании на аллергию, поэтому прием таких лекарственных средств следует прекратить за несколько дней до запланированного теста на аллергию на коже.
Передозировка
умышленная или случайная передозировка антигистаминными препаратами может вызывать летальный исход, особенно у детей. При передозировке препарата развиваются симптомы, подобные интоксикации атропином: галлюцинации, беспокойство, атаксия, нарушение координации движений, атетоз, судороги. У детей доминирует состояние возбуждения. Могут также выявлять сухость во рту, расширение зрачков, приливы, синусовую тахикардию, задержку мочи, лихорадку. У взрослых лихорадку и приливы отмечают не всегда; период возбуждения сопровождается судорогами и постиктальной депрессией. Кроме того, могут развиваться кома и сердечно-легочный коллапс, что может привести к летальному исходу в пределах 2–18 ч.
Из-за антихолинергического действия препарата двигательная активность желудка может замедляться, поэтому в пределах 12 ч после передозировки необходимы промывание желудка и прием активированного угля.
Рекомендуется мониторинг сердечно-легочной функции. Лечение симптоматическое. Специфический антидот неизвестен.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
Актуальная информация
Супрастин (INN — хлоропирамин) ― антигистаминный препарат для системного применения. Его действующее вещество ― хлоропирамин по химическому строению относится к классу этилендиаминов (Хаитов Р.М., 2002). Супрастин применяется при широком спектре аллергических заболеваний, включая аллергические конъюнктивит и ринит, крапивницу, пищевую и лекарственную аллергию, аллергические реакции на укусы насекомых. Кроме того, он может применяться в комплексной терапии зуда, контактного дерматита, дермографизма и в составе комплексной терапии ангионевротического отека Квинке и анафилактического шока.
Супрастин: неинфекционная эпидемия аллергических заболеваний
Значительно возросла за последние десятилетия распространенность аллергопатологии. В ЕС ¼ детей школьного возраста сталкиваются с аллергическими заболеваниями (Munblit D. et al., 2017). Наиболее распространенными среди них являются аллергический ринит (АР), аллергическая БА, лекарственная аллергия и крапивница (Ferrer M., 2009).
Пищевая аллергия минимум на один продукт выявляется у 6–8% детей в возрасте до 3 лет (Munblit D. et al., 2017). Анафилаксия ― это тяжелая, опасная для жизни генерализованная реакция системной гиперчувствительности. Ее распространенность в ЕС достигает 0,3%. В США же анафилаксия, вызванная пищей, является причиной 2000 госпитализаций и 200 летальных исходов в год. В педиатрической популяции пища — основная причина анафилактических реакций. Очень часто отмечают сосуществование пищевой аллергии и БА: у 4–8% детей-астматиков выявляют пищевую аллергию, и у более 1/3 детей с пищевой аллергией выявляется БА (Munblit D. et al., 2017). Другим распространенным аллергическим заболеванием является АР. Он характеризуется развитием IgE-опосредованного воспаления, развивающегося в результате взаимодействия с аллергенами. После распознавания специфических IgE-антител Fc-рецепторами тучных клеток или базофилами эти клетки выделяют гистамин, лейкотриены, фактор активации тромбоцитов, таким образом запуская аллергический каскад по немедленному типу. Основными симптомами АР являются пароксизмальное повторяющееся чихание, ринорея и затруднение носового дыхания. Выделяют круглогодичный и сезонный АР (поллиноз). Количество больных с АР составляет более 500 млн в мире и 150 млн в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, в Японии заболеваемость АР увеличилась с 29,8% (1998 г.) до 39,4% (2008 г.) (Kawauchi H. еt al., 2019).
Супрастин: основные принципы фармакотерапии аллергических заболеваний
Фармакотерапия занимает важнейшее место в контроле за симптомами аллергических заболеваний. При этом среди лекарственных средств особое место занимают антимедиаторные препараты, то есть лекарственные средства, которые ингибируют секрецию и высвобождение медиаторов аллергии. Основным таким медиатором является гистамин.
Гистамин ― это биогенный амин, впервые выделенный из спорыньи более 100 лет назад сэром Генри Дейлом (Sir Henry Dale) и соавторами. Впоследствии они провели ряд исследований по изучению его биологической активности. Однако только в 1927 г. С.Г. Бест (С.Н. Best), Г. Дейл (Henry Hallett Dale) с коллегами выделили гистамин из образцов печени и легких и установили, что этот амин в норме содержится в тканях человеческого организма. Гистамин является важным медиатором и нейротрансмиттером. Он вырабатывается во многих тканях человеческого организма, включая иммунные клетки, слизистую оболочку желудка, ЦНС, гладкие мышцы, афферентные нервы, сердце и т.д.
Гистамин участвует в многочисленных физиологических и патофизиологических процессах, включая иммунный ответ, аллергические и воспалительные реакции, секрецию соляной кислоты, пролиферацию клеток и заживление ран, когнитивные функции, влияет на высвобождение других нейротрансмиттеров.
Гистамин оказывает действие через 4 типа рецепторов, связанных с G-белком: H1, H2, H3 и H4 (Tatarkiewicz J. et al., 2019).
Исследования, направленные на синтез антигистаминных препаратов, были начаты вскоре после определения роли гистамина в патогенезе аллергических реакций в 1937 г. (Хаитов Р.М., 2002). В 1942 г. в клиническую практику был введен первый препарат ― фенбензамин. В дальнейшем были синтезированы новые соединения и уже во второй половине 1940-х годов антигистаминные препараты получили широкое распространение в терапии аллергических заболеваний, таких как сенная лихорадка, АР и крапивница (Parsons M.E., Ganellin C.R., 2006). Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов делятся большинством экспертов на 2 поколения. Представителями 1-го поколения являются дифенгидрамин, хлоропирамин и др. Они обладают короткой продолжительностью действия. Препараты 2-го поколения характеризуются более длительной продолжительностью действия и обычно принимаются 1 раз в сутки. Представителями этого поколения являются цетиризин, лоратадин и др. Классифицирование же Н1-гистаминоблокаторов на 3 поколения (представители 3-го поколения: фексофенадин, рупатадин и др.) является спорным, нет четких критериев, разграничивающих 2-е и 3-е поколение блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов (Kawauchi H. et al., 2019; Holgate S.T. et al., 2003).
Место Супрастина в современной аллергологии
Для хлоропирамина характерна выраженная антигистаминная и М-холинолитическая активность (является конкурентным антагонистом мускариновых рецепторов) (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).
Атопический дерматит (АД) характеризуется персистированием аллергического процесса в коже. В его основе лежат IgE-зависимые иммунные механизмы. В развитии АД основную роль отводят генетическим факторам, но важное значение имеют и загрязнение окружающей среды, нарушения питания, искусственное питание, заболевания матери во время беременности, заболевания ЖКТ. АД может сочетаться с респираторной аллергией. Супрастин является одним из наиболее эффективных препаратов для лечения обострений АД. Именно наличие седативного эффекта обеспечивает его клинические преимущества в случаях, когда АД сопровождается изнурительным кожным зудом, который усиливается ночью и нарушает сон (Хаитов Р.М., 2002). Супрастин широко применяется в лечении аллергодерматозов. При холинергической и неуточненной крапивнице также целесообразно применение Супрастина. Так, доказано, что при холинергической крапивнице повышается экспрессия холинорецепторов в коже, что обусловливает высокую эффективность Супрастина в терапии данного заболевания (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007). Интенсивный зуд при таких аллергодерматозах, как экзема, хроническая крапивница, АД приводит не только к нарушению сна, но и к развитию невроза, значительно снижая качество жизни таких пациентов. Во всех клинических ситуациях седативный эффект Супрастина позволяет достичь более выраженного клинического улучшения состояния больных, чем при применении неседативных антигистаминных препаратов (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).
Существует мнение, что холиноблокирующее действие также важно для купирования симптомов аллергии. Считается, что выделение ацетилхолина и субстанции Р из пресинаптических мембран нервных окончаний приводит к персистенции аллергического воспаления в поздней фазе анафилактической реакции и блокируется Супрастином, в отличие от антигистаминных препаратов 2-го поколения.
На сегодня рекомендуется включать антигистаминные препараты в терапию БА пациентам с сопутствующими аллергическими заболеваниями (например АР). В то же время в результате исследований было установлено, что антигистаминные препараты с холинолитическим действием при включении их в комплексные схемы терапии БА повышают эффективность лечения, что объясняется их бронхорасширяющим действием. Также благодаря своему М-холинолитическому эффекту Супрастин снижает гиперсекрецию мокроты бокаловидными клетками слизистой оболочки бронхов (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).
Хлоропирамин также может применяться для профилактики аллергических реакций перед проведением рентгеноконтрастных исследований. Кроме того, описано свойство препарата усиливать эффект анальгетиков и оказывать противорвотное действие, что позволяет применять его для премедикации перед проведением эндоскопического обследования и хирургических вмешательств (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).
Механизм действия хлоропирамина заключается в блокаде Н1-гистаминовых рецепторов. Дополнительно он является блокатором мускариновых рецепторов, которые отвечают за парасимпатическую стимуляцию выработки секрета слизистой оболочкой носа и вазодилатацию. Супрастин проникает через ГЭБ, что обеспечивает блокаду парасимпатического каскада в ЦНС. Благодаря этим свойствам Супрастин может применяться в терапии ОРЗ. Так, он уменьшает выраженность симптомов ринореи, отека слизистой оболочки носа и заложенности носа, чихания (Геппе Н.А. и соавт., 2009).
В исследованиях было продемонстрировано, что Супрастин способствует уменьшению выраженности симптомов ринита, снижению интенсивности кашля и боли в горле, что обусловлено уменьшением слизеобразования в носовой полости и постназального затека. Супрастин уменьшал необходимость в применении сосудосуживающих препаратов. За счет М-холиноблокирующего эффекта в терапии среднего отита хлоропирамин уменьшает отек среднего уха и слуховой трубы, улучшая их дренаж. При синуситах за счет уменьшения отека слизистой оболочки носовой полости и приносовых пазух хлоропирамин восстанавливает естественный дренаж пазух носа (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007).
Важным преимуществом препарата является то, что его эффект развивается быстро и, исходя из этого, Супрастин целесообразно применять в терапии аллергических реакций немедленного типа. Он позволяет быстро купировать симптомы АР, аллергического конъюнктивита, может применяться в комплексной терапии отека Квинке. При этом различные формы выпуска препарата (таблетки, ампулы) позволяют выбрать соответствующий конкретной клинической ситуации способ введения (Андреев И., 2001). Однако в случаях угнетения сознания у больного применять антигистаминные препараты 1-го поколения следует с осторожностью (Munblit D. et al., 2017).
Хлоропирамин: потенциальные области применения
В настоящее время исследуются возможности применения хлоропирамина в онкологии.
Взаимодействие фокальной киназы адгезии (FAK) и рецептора 3 эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGFR-3) представляет собой ключевой механизм, обеспечивающий выживание опухолевых клеток при метастазировании. FAK представляет собой протеинтирозинкиназу, которая обеспечивает реализацию механизмов адгезии и ангиогенеза при метастазировании. Ингибирование FAK и взаимодействие VEGFR-3-FAK может стать новым подходом в противораковой терапии. В исследованиях in vitro на модели рака молочной железы установлено, что хлоропирамина гидрохлорид ингибирует взаимодействие VEGFR-3-FAK и активацию (фосфорилирование) VEGFR-3 и FAK. В исследовании хлоропирамин вызывал селективное ингибирование роста опухолевой ткани и индуцировал апоптоз раковых клеток. Кроме того, при сочетанном применении хлоропирамина и доксорубицина был зафиксирован синергический антипролиферативный эффект (Kurenova E.V. еt al., 2010). В дальнейших исследованиях выявлено, что хлоропирамин дополнительно повышает экспрессию гена — супрессора опухолей (SASH1). Считается, что повышение экспрессии этого гена приводит к повышенному уровню апоптоза раковых клеток в клеточных линиях рака молочной железы. В целом данные исследований свидетельствуют о том, что низкий уровень экспрессии SASH1 является негативным прогностическим признаком при раке молочной железы. Фармакологическая индукция SASH1 с помощью хлоропирамина для лечения рака молочной железы требует дальнейшего доклинического и клинического исследования (Burgess J.T. еt al., 2016).
Супрастин: заключение
Супрастин ― антигистаминный препарат, применяемый при широком спектре аллергических заболеваний, в том числе в составе комплексных схем терапии системных анафилактических реакций. Одним из существенных побочных эффектов при приеме Супрастина является сонливость. Она может проявляться в различной степени у разных пациентов, в то же время при назначении данного препарата необходимо предупредить пациента о возможном снижении скорости реакций и концентрации внимания. Супрастин не следует принимать водителям транспортных средств или операторам механизмов, работа с которыми требует высокой концентрации внимания и скорости реакций (Андреев И., 2001). При подборе противоаллергической терапии важно также учитывать индивидуальную чувствительность пациента к конкретному препарату (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007). Накоплен огромный опыт клинического применения Супрастина. Он обладает рядом клинических преимуществ по сравнению с препаратами 2-го поколения и в настоящее время все еще широко применяется в аллергологии.
Комментарии (2)
Во всём мире растёт распространённость аллергических заболеваний. Так, пищевая аллергия выявляется у 8% детей в США, из них 40% переносят потенциально жизнеугрожающие реакции гиперчувствительности (Gupta R., 2016). Распространённость аллергического ринита (АР) составляет 10 — 40% среди всего населения, при этом 29% всех больных АР составляют пациенты с круглогодичным АР (Bauchau V., Durham, S. R., 2005). Другим широко распространённым аллергическим заболеванием является крапивница (Ferrer M., 2009). При всех этих заболеваниях может применяться Супрастин (действующим веществом является хлоропирамина гидрохлорид). Это антигистаминный препарат 1-го поколения (Хаитов Р.М., 2002). Супрастин обладает дополнительным М-холиноблокирующим эффектом, благодаря чему эффективно уменьшает зуд при холинергической крапивнице. При аллергодерматозах, сопровождающихся зудом, седативный эффект препарата позволяет улучшить сон и снизить вызываемую постоянным интенсивным зудом невротизацию (Морозова С.В., Лусс Л.В., 2007). Также благодаря блокаде М-холинорецепторов Супрастин способствует уменьшению выработки секрета слизистой оболочкой носа и ринореи (Геппе Н.А. и соавт., 2009). Супрастин выпускается в виде таблеток и раствора для инъекций, который может применяться в оказании неотложной помощи при тяжелых острых аллергических реакциях. Сегодня исследуют антипролиферативный эффект хлоропирамина и потенциальных возможностей его применения в онкологии (Burgess J.T. еt al., 2016).
Супрастин — это классический антигистаминный препарат 1-го поколения. Его действующим веществом является хлоропирамин – вещество, которое характеризуется не только антигистаминным, но и М-холинолитическим действием (Сологова С.С., 2015). В исследованиях была установлена неспецифическая антибрадикининовая активность супрастина – он угнетает такие эффекты брадикинина, как спазмогенный и повышение проницаемости сосудистой стенки (Shvarts G.Ia., 1979). Супрастин используется в схемах лечения бронхиальной астмы (в качестве препарата экстренной помощи), ОРВИ и их осложнений (таких как «ложный круп» — острый подскладочный ларингит у детей), атопического дерматита, ЛОР-заболеваний и острых аллергических реакций (Сологова С.С., 2015).
Запатентован (Гройсман С.Д., 1993) способ стимуляции перистальтики ЖКТ в раннем послеоперационном периоде с использованием Супрастина. Препарат в виде раствора для инъекций вводится в течение 72 часов после операции каждые 8 часов. При таком режиме введения он стимулирует активность гладкомышечных структур кишечника, причём не вызывает парасимпатические побочные эффекты (отрицательный кардиотропный эффект, саливация). Противошоковое и седативное действие Супрастина, связанное со снижением уровня дофамина в стриальных структурах и повышением уровней норадреналина и серотонина (Nowak J.Z., 1980) способствуют улучшению переносимости послеоперационного периода.