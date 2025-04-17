Киев
Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)

Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
153,40
Экономия при брони: -23,60 грн
129,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
122,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
140,12
Экономия при брони: -4,20 грн
135,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
125,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
150,90
Экономия при брони: -21,10 грн
129,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
150,90
Экономия при брони: -21,10 грн
129,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,83
Экономия при брони: -18,50 грн
124,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
153,80
Экономия при брони: -24,00 грн
129,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
117,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,34
Экономия при брони: -13,05 грн
124,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
120,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
75,80
Экономия при брони: -10,90 грн
64,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
121,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
139,11
Экономия при брони: -14,82 грн
124,29 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,00
Экономия при брони: -22,20 грн
129,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
135,50
Экономия при брони: -12,39 грн
123,11 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
124,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,62
Экономия при брони: -17,09 грн
125,53 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
125,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
150,70
Экономия при брони: -20,90 грн
129,80 грн
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