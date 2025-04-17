Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
153,40
Экономия при брони: -23,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
140,12
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
150,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
150,90
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,83
Экономия при брони: -18,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
153,80
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,34
Экономия при брони: -13,05 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
75,80
Экономия при брони: -10,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
139,11
Экономия при брони: -14,82 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
135,50
Экономия при брони: -12,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,62
Экономия при брони: -17,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
150,70
Экономия при брони: -20,90 грн