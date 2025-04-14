Киев
Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)

Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 360 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
120,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
124,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
126,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
113,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,29
Экономия при брони: -7,81 грн
128,48 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
121,80 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,00 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
130,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
130,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
135,00
Экономия при брони: -7,02 грн
127,98 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
123,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,67
Экономия при брони: -10,66 грн
127,01 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
123,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
126,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,89
Экономия при брони: -6,12 грн
128,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,20
Экономия при брони: -20,30 грн
130,90 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
130,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
124,48 грн
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