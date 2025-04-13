Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 994 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
155,30
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,30
Экономия при брони: -18,00 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,10
Экономия при брони: -32,19 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,34
Экономия при брони: -32,51 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,40
Экономия при брони: -5,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,34
Экономия при брони: -32,51 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,39
Экономия при брони: -9,56 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,80
Экономия при брони: -18,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis