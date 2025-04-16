Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
157,13
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,30
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
141,34
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
154,50
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
139,11
Экономия при брони: -12,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
143,03
Экономия при брони: -16,28 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
148,80
Экономия при брони: -19,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
154,40
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
140,37
Экономия при брони: -16,27 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,24
Экономия при брони: -8,79 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,99
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis