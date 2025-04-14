Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 289 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,79
Экономия при брони: -10,58 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,85
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
142,83
Экономия при брони: -10,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
151,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,60
Экономия при брони: -23,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,60
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,46
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
147,80
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,58
Экономия при брони: -8,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
135,04
Экономия при брони: -9,41 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,89
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,17
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,32
Экономия при брони: -9,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,31
Экономия при брони: -7,28 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
140,81
Экономия при брони: -15,07 грн