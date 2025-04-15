Супрастин® таблетки (Suprastin® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
144,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
148,28
Экономия при брони: -26,28 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
137,05
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
148,10
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
140,07
Экономия при брони: -4,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
152,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
136,80
Экономия при брони: -13,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
134,73
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Супрастин® таблетки 25 мг блистер №20
Egis
138,18
Экономия при брони: -14,32 грн